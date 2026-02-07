Drake Maye vs Sam Darnold: ¿Quién es mejor quarterback, previo al Super Bowl 2026 entre New England Patriots y Seattle Seahawks?

El Super Bowl LX no solo enfrenta a dos franquicias históricas, también pone frente a frente a dos quarterbacks con trayectorias y momentos muy distintos. Drake Maye y Sam Darnold llegan a Santa Clara con narrativas opuestas: uno como el mariscal más dominante de toda la temporada; el otro, como el jugador más eficiente en la postemporada. El debate sobre quién es mejor llega a su punto más alto justo antes del partido más importante del año.

A lo largo de la temporada regular 2025, en su segundo año en la NFL, Drake Maye se consolidó como uno de los quarterbacks determinantes de de la NFL. Fue constante, preciso y decisivo semana tras semana, lo que lo colocó en la conversación por el MVP.

Terminó la campaña con más de 4,300 yardas aéreas, 31 pases de anotación y apenas ocho intercepciones, además de aportar de forma notable con las piernas. Su capacidad para lanzar y correr amplió el playbook de New England.

Sam Darnold también firmó una temporada destacada con Seattle, en lo que muchos consideran el mejor año de su carrera. Superó las 4,000 yardas aéreas y lanzó 25 touchdowns, aunque su desempeño fue menos estable y con un mayor número de errores. Aun así, su crecimiento fue evidente y le permitió liderar a los Seahawks hasta el primer sembrado de la Conferencia Nacional.

¿Cuáles fueron los números de Drake Maye y Sam Darnold durante los playoffs?

En los playoffs, el panorama se equilibró, Darnold ha sido el quarterback más eficiente de la postemporada, sin intercepciones y con un control notable del balón. Su actuación en la final de la NFC, con más de 300 yardas y tres touchdowns, confirmó que llega al Super Bowl en el mejor momento posible, su capacidad para jugar desde la bolsa y tomar decisiones rápidas ha sido clave en el recorrido de Seattle.

Maye, por su parte, ha ganado sus tres partidos de playoffs, pero con algunos altibajos. Aunque ha producido yardas y anotaciones tanto por aire como por tierra, también ha tenido problemas para cuidar el balón, con intercepciones y fumbles que han generado cierta preocupación,aun así, su movilidad y su capacidad para aparecer en momentos clave han sido determinantes para que New England esté en el Super Bowl.

La carga física de la temporada será factor en el Levi's Stadium

Ambos quarterbacks llegan con molestias físicas menores, pero se espera que jueguen sin restricciones. Maye ha sido limitado en prácticas por el hombro derecho, mientras que Darnold ha lidiado con una lesión en el oblicuo, sin que esto afectara su rendimiento en el cierre de la temporada.

Drake Maye sigue siendo el quarterback más completo si se analiza toda la campaña, su talento, producción consistencia lo colocan por encima de Darnold en la mayoría de evaluaciones. Sin embargo, el mariscal de Seattle llega con la confianza y la eficiencia de su lado.

Si Maye logra reducir sus errores, su impacto puede ser decisivo; de lo contrario, la calma y el control de Darnold podrían inclinar la balanza en el Super Bowl LX. Ambos mariscales disputarán su primer Super Bowl, un factor que equilibra la balanza sobre quién puede ser determinante para obtener el triunfo.

