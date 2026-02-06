New England Patriots vs Seattle Seahawks: ¿Quién llega con mejor defensiva previo al Super Bowl 2026?

New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentarán este domingo 8 de febrero en el Super Bowl 2026, un duelo que enfrentará a los dos mejores equipos de la fase regular de la NFL y que estará marcado por el enfrentamiento entre dos de las mejores defensivas de la liga a lo largo de la campaña.

¿Quién llega con mejor defensiva previo al Super Bowl 2026?

En el papel, los Seattle Seahawks lucen como los favoritos para levantar el trofeo Vince Lombardi en el Levi's Stadium de Santa Clara, California este domingo, entre otras cuestiones por haber terminado como líderes de la Conferencia Nacional y por haber sido una de las defensivas más sólidas en la temporada, siendo la que menos touchdowns permitió.

Los Halcones Marinos han tenido una de las mejores defensivas de la década y solo Los Angeles Rams supieron como poner en aprietos, primero en la temporada regular al propinarles su más reciente derrota, y luego en los Playoffs en donde casi dan la sorpresa.

Seattle Seahawks luce como favorito para llevarse el Super Bowl LX|Kevin Ng/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Por su parte, los Patriots han destacado en su línea ofensiva, pero han sido los defensivos los que han resulto en los Playoffs al permitir solo 26 puntos en los tres partidos, mientras que en la temporada regular permitieron un promedio de 18.8 unidades por partido.

La ofensiva vende boletos, mientras que la defensa gana campeonatos y con las dos mejores líneas defensivas de la temporada en la final de la NFL, el Super Bowl 2026 será un duelo cerrado que podría definirse con mínimos detalles que inclinen la balanza, ya sea para el lado de los Seattle Seahawks o en favor de los New England Patriots.

