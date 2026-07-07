DT de Egipto reacciona al arbitraje del partido vs Argentina: “Injusticia... El VAR no entró”

Mientras en redes sociales hubo fanáticos que acusaron polémicas en Argentina vs. Egipto, el DT del conjunto africano se quejó por el arbitraje. El seleccionador egipcio, Hossam Hassan, no ocultó su disconformismo por las decisiones de François Letexier.

Así como Lionel Scaloni había opinado de los árbitros, ahora el DT de Egipto se enojó mucho por las decisiones arbitrales en el partido ante Argentina. El entrenador asegura que el conjunto albiceleste fue beneficiado.

|Mexsport

Lo que dijo el DT de Egipto tras la eliminación ante Argentina

“No voy a ver ningún partido más del Mundial. Es mi manera de reaccionar ante lo que ha pasado”, anunció el técnico. “Hemos merecido la victoria y les hemos superado en todo, pero el resultado se vio influido por factores externos. No ha habido juego limpio ni respeto”.

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“Antes del partido, parece que ellos han ejercido presión sobre la nacionalidad francesa del árbitro y este ha sido el resultado. El VAR no entró en el penalti (en la jugada previa al 3-2), y el segundo gol fue anulado sorprendentemente”, agregó Hossam Hassan. “Diré lo que pienso sin importar las consecuencias. Este fue un partido amañado y todo el mundo lo vio”, finalizó.

|REUTERS

La increíble remontada de Argentina vs. Egipto en el Mundial 2026

Argentina iba perdiendo 2-0 contra Egipto en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pero los de Lionel Scaloni sacaron a relucir toda su calidad y entrega futbolística. Así fue cambiando el encuentro:

Minuto 15’: Argentina 0-1 Egipto

Minuto 21’: Argentina 0-1 Egipto (Messi falla penal)

Minuto 67’: Argentina 0-2 Egipto

Minuto 78’: Argentina 0-2 Egipto

Minuto 79’: Argentina 1-2 Egipto

Minuto 83’: Argentina 2-2 Egipto

Minuto 93’: Argentina 3-2 Egipto

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