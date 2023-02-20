Dueño de restaurante es fan de Shakira y expulsa a Piqué y Clara Chía

Cuando se supone que todo tendría que ir bien entre Clara Chía y Piqué siguen surgiendo eventos que no los dejan estar a gusto con su relación. Fans de todas partes del mundo defienden a Shakira tras su separación y engaño del exfutbolista del Barça.

Recordemos toda la gran ola que se vivió cuando salió a la luz la infidelidad del español con la cantante, las indirectas tan directas en las canciones de la colombiana y las respuestas del ex Barcelona.

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El momento en el que Piqué y Clara Chía fueron expulsados

En esta ocasión se han hecho virales varias imágenes a través de Tik Tok en las cuales se dice que el dueño del lugar, al observar que Piqué y Clara habían entrado a su restaurante les pidió que se retiraran, esto debido a que es fan de la colombiana.

Ante esto, los comentarios volaron en las redes sociales en los cuales decían: “el chef le fue más fiel a Shakira que Piqué” , “yo les hubiera puesto todas las canciones de Shakira” , “claramente ahí no entran casios” entre otros.

El señor del restaurante se volvió un ídolo para todos los que están de lado de la cantante colombiana, se llevó elogios y grandes comentarios en los cuales lo admiraron por sus actos.

Pero como en todo, también hubo personas que no estuvieron de acuerdo con la acción del dueño. Fueron menos los comentarios en los que decían que su acto no fue nada ético.

La gente sigue demostrando el gran amor y apoyo que tienen por la cantante. Lamentablemente para Clara Chía las cosas con su nuevo amor no pueden ser como ella las imaginaba ya que parece que por siempre la perseguirá una gran sombra de odio.

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