Eberechi Eze: del rechazo y las “jaulas” de Londres a triunfar

La historia de Eberechi Eze parece sacada de una película. Hace algunos años lloraba desconsolado porque Arsenal lo rechazó cuando apenas tenía 13 años.

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Hoy, a los 27, es el número 10 de los Gunners, figura de la Premier League y uno de los futbolistas más talentosos del futbol inglés. Pero eso no es todo: hace apenas un año también sorprendió al mundo al proclamarse campeón de un torneo de ajedrez online para celebridades. Sí, el mismo jugador que maravilló con Crystal Palace al marcar el gol que le arrebató un título doméstico al Manchester City de Pep Guardiola, también presume habilidad fuera de la cancha.

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Eze ganó el PogChamps de chess.com, un campeonato amateur transmitido por Twitch donde participaron deportistas y creadores de contenido. En la gran final derrotó 2-0 al youtuber estadounidense Sapnap y se llevó un premio cercano a los 20 mil dólares. El futbolista confesó que su pasión por el ajedrez nació gracias a Michael Olise, su excompañero en Crystal Palace y actual figura del Bayern Múnich.

Eze transformó los rechazos en combustible

La vida no fue sencilla para el mediapunta inglés. Nacido en Greenwich, en una de las zonas más complicadas de Londres, Eze tuvo que enfrentar constantes rechazos durante su formación. Arsenal lo dejó ir siendo apenas un adolescente y después también le cerraron las puertas clubes como Fulham y Millwall.

Aquellos golpes lo llevaron incluso a pensar en abandonar el futbol. Durante un tiempo trabajó en un supermercado para ayudar económicamente en casa, mientras seguía soñando con una oportunidad.

Su refugio eran las "jaulas", pequeñas canchas rodeadas de metal donde pasaba horas jugando futbol después de la escuela. "Ahí nació mi pasión", confesó alguna vez el futbolista inglés.

Queens Park Rangers apareció como el club que le cambió la vida. Desde entonces, Eze comenzó un ascenso meteórico que lo llevó primero a Crystal Palace y posteriormente al Arsenal.

El nuevo líder del Arsenal

Después de conquistar la FA Cup con Crystal Palace y ganar también la Community Shield ante Liverpool, Arsenal apostó fuerte por él y pagó cerca de 80 millones de euros para ficharlo.

Ahora, Eze es pieza fundamental en el esquema de Mikel Arteta y uno de los rostros de un Arsenal que pelea por terminar con 22 años sin conquistar la Premier League.

El técnico español no ha escondido su admiración por el futbolista inglés. "No sabía lo obsesionado y decidido que era", aseguró Arteta.

Con gambeta, velocidad y creatividad, Eze se ha convertido en un futbolista capaz de cambiar partidos. El niño al que nadie quería hoy es la gran esperanza del Arsenal y también una de las futuras figuras de la selección inglesa rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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