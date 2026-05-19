Gana menos de lo que se cree: Este es el bajo salario de Johan Vásquez en Genoa

Johan Vásquez ha sido el futbolista mexicano con más rodaje y con mayor regularidad en Europa y que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026. El capitán del Genoa ha tenido una temporada fenomenal y logró mantener la categoría con su equipo, asegurando jugar la Serie A en la próxima campaña. Sin embargo, el salario del defensor central está lejos de ser uno de los más altos a pesar de la importancia que tiene en el combinado italiano.

El sueldo de Johan Vásquez en Genoa

Según la información que comparte el sitio especializado Capology, Johan Vásquez ni siquiera entra en el Top 5 de futbolistas mejor pagados del Genoa en la presente temporada. La misma fuente señala que el zaguero mexicano recibe 1,5 millones de dólares al año, cifra que equivale a unos 26 millones de pesos aproximadamente. Dicho monto está lejos de ser un número top a pesar de ser uno de los mejores jugadores del equipo.

|EFE

Hay seis futbolistas que reciben una mayor cantidad de dinero en el conjunto genovés. La tabla es liderada por el portugués Vitinha, quien percibe cerca de 4 millones de dólares por temporada. Esto quiere decir que hay una diferencia de más del doble entre el jugador mejor pagado de Genoa respecto al dinero que recibe Vásquez en su cartera cada año.

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Los jugadores mejor pagados del Genoa en 2026

Vitinha (Portugal): 3,9 millones de dólares por temporada. Jean Onana (Camerún): 3,2 millones de dólares por temporada. Justin Bijlow (Países Bajos): 3,2 millones de dólares por temporada. Leo Østigård (Noruega): 2,6 millones de dólares por temporada. Maxwel Cornet (Costa de Marfil): 1,6 millones de dólares por temporada. Aarón Martín (España): 1,5 millones de dólares por temporada. Johan Vásquez (México): 1,5 millones de dólares por temporada.

Johan Vásquez|Crédito: IG / @johan_pipe

La gran temporada de Vásquez en Italia

El exfutbolista de Pumas firmó una gran temporada en la Serie A de Italia. A falta de una jornada para que la campaña llegue a su fin, Vásquez disputó 36 de los 37 partidos que jugó el Genoa por liga hasta la fecha. El encuentro donde estuvo ausente (Fiorentina por la fecha 36) estuvo acordado con el entrenador Daniele De Rossi para dar descanso al mexicano, quien cuenta con un promedio de 89 minutos jugados por partido.

Johan fue titular en los 36 juegos de la temporada, acumulando 3,217 minutos jugados solamente por Serie A y a esto hay que sumar los 3 partidos que Genoa disputó en la Copa Italia, donde el zaguero fue titular en todos ellos sumando los 90 minutos en cada encuentro. Sin lugar a dudas, es el mexicano en Europa que llega con más minutos jugados a la Copa del Mundo y será clave en la zaga central de la Selección Mexicana.

