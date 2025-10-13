TV Azteca transmitirá EN VIVO y GRATIS el México vs Ecuador, partido de la fecha FIFA desde Guadalajara

Este martes 14 de octubre, la Selección Mexicana se enfrentará a Ecuador en un duelo de preparación correspondiente a la Fecha FIFA de octubre, y podrás disfrutarlo EN VIVO y completamente GRATIS a través de Azteca 7 y todas las plataformas digitales de Azteca Deportes.

VER AQUÍ EL DUELO MÉXICO VS ECUADOR

¿A qué hora comenzará la transmisión de México vs Ecuador?

El encuentro se disputará en el majestuoso Estadio Akron, casa de las Chivas, en punto de las 20:20 horas (tiempo del centro de México). Este será el segundo compromiso del conjunto Azteca en esta ventana internacional, luego de la dolorosa derrota por 4-0 ante Colombia en Arlington, Texas. Ahora, el equipo dirigido por Javier Aguirre buscará redimirse ante su gente y cerrar con dignidad esta etapa de preparación rumbo al Mundial 2026.

TV Azteca, fiel a su compromiso con la afición mexicana, llevará todas las emociones del partido con la narración estelar de Christian Martinoli, los comentarios punzantes de Luis García y el análisis táctico de Jorge Campos. Además, el equipo digital de Azteca Deportes estará presente en el estadio para ofrecer contenido exclusivo, entrevistas y cobertura minuto a minuto en redes sociales.

Por parte de México , se espera que Santiago Gimenez lidere el ataque, acompañado por Orbelín Pineda y Carlos Rodríguez en el mediocampo. En defensa, César Montes y Mateo Chávez buscarán mantener el orden ante una selección ecuatoriana que llega con sed de revancha tras empatar 1-1 ante Estados Unidos.

Ecuador, bajo el mando de Sebastián Beccacece, aprovechará el duelo para probar nuevos elementos y ajustar piezas rumbo a las eliminatorias sudamericanas. El técnico ha convocado a jóvenes promesas que podrían tener minutos importantes en este choque internacional.

¿Dónde ver el partido México vs Ecuador?

Recuerda que puedes seguir el partido EN VIVO por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.


