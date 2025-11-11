WWE: ¿Edge volverá para la última lucha de John Cena? Esto dicen los últimos reportes

El nombre de John Cena se ha vuelto tendencia en las redes sociales durante las últimas horas gracias a la conquista del Campeonato Intercontinental de la WWE, el cual obtuvo en la última edición de RAW luego de vencer en una corta, pero entretenida lucha a Dominik Mysterio.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Con ello, John Cena se despedirá de la WWE luego de haber ganado todos los campeonatos importantes de la marca, por lo que su lucha de despido comienza a tener tintes emotivos debido a la cercanía de esta. ¿Qué tan probable es que Edge forme parte de la lucha?

WWE: ¿Edge estará en la lucha de retiro de John Cena?

Edge, quien hoy es conocido como Adam Copeland, fue uno de los mayores rivales que John Cena tuvo en su etapa dentro de la WWE, logrando enfrentarse en un sinfín de ocasiones por campeonatos o, bien, por demostrar su supremacía en el ring. Por ende, algunos aficionados esperaban su regreso a la marca para esta ocasión.

Sin embargo, la realidad es totalmente otra. Y es que, de acuerdo con el portal Fightful Select, Adam Copeland en realidad nunca estuvo considerado para formar parte del torneo The Last Time is Now, el cual se realiza para conocer al último luchador que enfrentará a John Cena en su carrera.

Con ello, los rumores y las teorías de los fanáticos en torno a la posibilidad de que Edge sea el último rival de John Cena han quedado totalmente desestimados, por lo que ahora luce interesante analizar quién sería este luchador, pues se habla de elementos como Ghunter, Sheamus, Jey Uso y nuevamente Dominik Mysterio.

¿Cuándo será la última lucha de John Cena en WWE?

A John Cena aún le restan algunas funciones que cumplir en la WWE antes de despedirse definitivamente de la empresa para dar paso a su carrera como actor en Hollywood. Ante ello, vale decir que su última lucha está programada para el 13 de diciembre en el evento Saturday Night’s Main Event.