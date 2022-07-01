Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

La CDMX abrirá el telón de la Temporada 9 de Formula E con el nuevo auto Gen3

En el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México correrá por primera vez el auto Gen3 de la Formula E en la campaña que inicia en enero de 2023

Fórmula E México
|Fórmula E

Escrito por: Azteca Deportes

El FIA Formula E World Championship se ampliará en la novena temporada y en el debut del coche de carreras Gen3, para incluir más E-Prix en más ciudades del mundo con más equipos en la parrilla de la Formula E que nunca antes.

El calendario provisional de la novena temporada ha sido publicado por la Formula E y la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) tras la ratificación del Consejo Mundial del Automovilismo de la FIA y con el apoyo de las ASN (Asociaciones Nacionales de Automovilistas) locales de cada ciudad.

El calendario previsto para la próxima temporada incluye actualmente 18 carreras entre enero y julio de 2023 en circuitos urbanos de 13 ciudades del mundo, superando el récord anterior de 16 carreras en 10 ciudades diferentes esta temporada.

Te puede interesar: Nelson Piquet llama ‘negrito’ a Lewis Hamilton en entrevista

El 14 de enero arranca la temporada en la Ciudad de México

Una ovación ensordecedora desde la grada del Foro Sol dará la bienvenida al nuevo coche de carreras Gen3, el más rápido, ligero, potente y eficiente jamás construido, cuando debute en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, el 14 de enero para la primera ronda del ABB FIA Formula E World Championship 2022/23.

Dos grandes aficiones del automovilismo acogerán por primera vez los E-Prix. La cuarta ronda del campeonato se celebrará en Hyderabad, India, el 11 de febrero, mientras que los aficionados de Brasil verán el E-Prix de São Paulo el 25 de marzo para la séptima ronda.

Berlín sigue siendo la única ciudad que ha acogido un E-Prix en las nueve temporadas del campeonato, mientras que Seúl y Yakarta verán el regreso de la Formula E tras las carreras inaugurales de esta temporada. El récord de audiencia televisiva y las entradas agotadas en Yakarta significan que la ciudad recibirá una doble carrera la próxima temporada.

Te puede interesar: 'Checo' Pérez podría haber firmado su último contrato con Red Bull

Diriyah, en Arabia Saudita, acogerá la popular doble cartelera de carreras nocturnas el 27 y 28 de enero. Mónaco, Roma y Londres completan el calendario de carreras con nombre.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

Ver en vivo
11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP