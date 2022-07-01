La CDMX abrirá el telón de la Temporada 9 de Formula E con el nuevo auto Gen3

El FIA Formula E World Championship se ampliará en la novena temporada y en el debut del coche de carreras Gen3, para incluir más E-Prix en más ciudades del mundo con más equipos en la parrilla de la Formula E que nunca antes.

El calendario provisional de la novena temporada ha sido publicado por la Formula E y la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) tras la ratificación del Consejo Mundial del Automovilismo de la FIA y con el apoyo de las ASN (Asociaciones Nacionales de Automovilistas) locales de cada ciudad.

El calendario previsto para la próxima temporada incluye actualmente 18 carreras entre enero y julio de 2023 en circuitos urbanos de 13 ciudades del mundo, superando el récord anterior de 16 carreras en 10 ciudades diferentes esta temporada.

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El 14 de enero arranca la temporada en la Ciudad de México

Una ovación ensordecedora desde la grada del Foro Sol dará la bienvenida al nuevo coche de carreras Gen3, el más rápido, ligero, potente y eficiente jamás construido, cuando debute en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, el 14 de enero para la primera ronda del ABB FIA Formula E World Championship 2022/23.

Dos grandes aficiones del automovilismo acogerán por primera vez los E-Prix. La cuarta ronda del campeonato se celebrará en Hyderabad, India, el 11 de febrero, mientras que los aficionados de Brasil verán el E-Prix de São Paulo el 25 de marzo para la séptima ronda.

Our biggest ever calendar 🗓

New race locations 🇮🇳🇧🇷#Gen3 debut 🆕



Here's the provisional schedule for Season 9 ⚡



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Berlín sigue siendo la única ciudad que ha acogido un E-Prix en las nueve temporadas del campeonato, mientras que Seúl y Yakarta verán el regreso de la Formula E tras las carreras inaugurales de esta temporada. El récord de audiencia televisiva y las entradas agotadas en Yakarta significan que la ciudad recibirá una doble carrera la próxima temporada.

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Diriyah, en Arabia Saudita, acogerá la popular doble cartelera de carreras nocturnas el 27 y 28 de enero. Mónaco, Roma y Londres completan el calendario de carreras con nombre.

