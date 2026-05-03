Edson Álvarez es abucheado en Turquía, pero NO por su rendimiento futbolístico

México recibió la grandiosa noticia de que Edson Álvarez volvió a jugar un partido de forma oficial tras varios meses de ausencia por lesión. El mediocampista ingresó en el minuto 90 del partido entre Fenerbahçe e İstanbul Başakşehir, demostrando que ya se encuentra en óptimas condiciones desde lo físico y que podrá ser una opción de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, la afición turca no lo recibió de la mejor manera.

Edson Álvarez se mantuvo en el césped del Estadio Şükrü Saracoğlu tras el pitazo final realizando ejercicios de estiramiento y trabajo post-partido. En ese momento, una parte considerable de la grada del recinto, inconforme con la actitud del futbolista de la Selección Mexicana, comenzó a lanzar abucheos y silbatinas dirigidas exactamente al mediocampista de 28 años.

|Foto: @fenerbahce

¿Por qué fue abucheado Edson Álvarez?

Diversos reportes pudieron afirmar que la afición del Fenerbahçe no está contenta con Edson Álvarez debido a que es uno de los jugadores con salario más elevado del plantel y ha estado ausente en la mayoría de los partidos del equipo desde su llegada. Los aficionados turcos le recriminan al ‘Machín’ que puso todo su foco en la Selección Mexicana y no priorizó los resultados con el club.

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Esto se debe a que Edson tomó la decisión de parar de jugar para operarse de su lesión en el tobillo y así llegar recuperado al cien por cien a la próxima Copa del Mundo que se llevará a cabo en junio. De esta manera, la relación entre los aficionados y el propio Álvarez parece estar rota y todo parece indicar que el futbolista mexicano no continuará en Turquía luego del Mundial 2026.

Edson Alvarez is officially back after coming on for Fenerbahçe in the final minutes of today’s match.



Surprisingly, fans booed him, arguing that he’s one of the highest-paid players and has missed too many matches since his arrival. 😳🇹🇷 pic.twitter.com/tbArSBeU9B — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) May 2, 2026

Edson Álvarez ya no jugará en Fenerbahçe

A pesar de que su contrato cuenta con una opción de compra, Fenerbahçe no hará uso de la misma. Cabe recordar que el canterano del América se encuentra cedido en el conjunto turco y, luego del 30 de junio, deberá regresar a Inglaterra para sumarse a las filas del West Ham, equipo dueño de su pase. Hasta el momento, no se sabe si el conjunto inglés contará con el mexicano para la próxima temporada.

Su contrato con el West Ham se extiende hasta el mes de junio de 2028, pero podría salir del equipo en el mercado de verano. Mientras tanto, el ‘Machín’ intentará hacerse un lugar en la lista de Javier Aguirre para la Copa del Mundo.

