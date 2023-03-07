El “codazo” por el que acusan a Edson Álvarez en Países Bajos

El mexicano Edson Álvarez, disputó la victoria del Ajax ante N.E.C. Nijmegen como titular. El partido terminó terminó 1-0 y con la polémica sobre Edson por un codazo que el rival considera que lo terminó dando con toda la intención.

Con la victoria, el Ajax llegó a 52 puntos y se mantiene en la segunda posición, solo tres puntos por debajo del Feyenoord.

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Polémica de Edson Álvarez con Oussama Tannane

Durante el partido, Edson Álvarez tuvo una jugada que generó polémica con el delantero marroquí Oussama Tannane. En una lucha por el balón, el marroquí llegó a hacerle una cobertura al mexicano y le terminó haciendo un jalón en su brazo que el árbitro no marcó. Y posteriormente, en la misma lucha por el esférico, Edson hizo la cobertura con su cuerpo y extendió sus brazos para evitar que llegara Oussama a tocar la pelota.

En la misma jugada, se puede apreciar el momento en que Álvarez extiende sus brazos y hace contacto con la cara del jugador del Nijmegen. Situación a la que el atacante rival no le pareció y lo catalogó como una jugada 'mal intencionada' por el contacto del codo a su rostro. En la acción, el mexicano no recibió ni siquiera amonestación.

Al terminó del partido, Oussama Tannane habló en el terreno de juego y dejo muy claro que es algo que siempre le pasa, que esta acostumbrado que los árbitros no hagan nada.

“Me di la vuelta y él (Álvarez) puso su codo en mi cabeza. Todos lo vieron. Él lo hizo a propósito, lo hizo a propósito. Pero soy Tannane, ¿verdad? Siempre me pasa, estoy acostumbrado. No tengo que decir nada más, todo el mundo pudo ver esto".

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