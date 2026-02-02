Ajax lo quiere y Edson Álvarez definió su futuro a meses del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA

El futuro de Edson Álvarez es un tema que mantiene en vilo a la Selección Mexicana. El mediocampista de 28 años es una pieza clave dentro del equipo de Javier Aguirre y, recientemente, se había revelado que el Ajax de Ámsterdam tenía intenciones de repatriar al jugador . Actualmente, el ‘Machín’ juega para el Fenerbahçe de Turquía y ya habría tomado una decisión respecto a dónde jugará a meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA.

Si bien es cierto que regresar a Países Bajos suena como una opción interesante para relanzar su carrera, distintos reportes aseguran que Edson Álvarez continuará jugando en el Fenerbahçe y desestimará la propuesta del Ajax. El jugador mexicano tiene la intención de finalizar su préstamo con los turcos y, una vez finalizado el Mundial 2026, escoger cuál será el siguiente destino de su carrera como futbolista profesional.

Edson Álvarez continuaría en Fenerbahçe|Foto: @fenerbahce

Esta información fue confirmada por el periodista Julio Rodríguez en su cuenta de X, aseverando que el mexicano terminará su préstamo en Turquía, dejando atrás el interés del conjunto neerlandés. Actualmente, Álvarez tiene contrato vigente con Fenerbahçe hasta el 30 de junio de 2026. Una vez llegada esa fecha, el canterano del América deberá regresar al West Ham de Inglaterra, equipo que es dueño de su ficha.

El presente de Edson Álvarez preocupa a todo México

El 25 de enero, el seleccionado mexicano informó en sus redes sociales que recayó de su lesión en el tobillo. Esto sucedió luego del encuentro entre Fenerbahçe y Aston Villa por la fase de liga de la UEFA Europa League, por lo que el ‘Machín’ tomó la decisión de concentrarse en su rehabilitación, aunque no notificó el tiempo estimado que estará fuera de las canchas.

Según Edson, las molestias físicas comenzaron el pasado 1 de diciembre de 2025 en el derbi contra Galatasaray, pero el futbolista decidió seguir jugando en los próximos compromisos. Esto derivó en que la lesión sea cada vez más grave, por lo que no tuvo más remedio que parar con la actividad física y ponerse a punto para curar la lesión en su tobillo.

Edson Álvarez podría perder su lugar en Fenerbahçe

A pesar de ser titular en el conjunto turco, la lesión en su tobillo lo mantendrá alejado de las canchas por varias semanas más. Sabiendo su situación, el Fenerbahçe ejerció la compra del mediocampista francés Mateo Guendouzi y, además, está muy cerca de concretar el fichaje de N’Golo Kanté, pivote defensivo francés que fue campeón del mundo en el Mundial de Rusia 2018.

Esto quiere decir que Edson no llegará en su mejor momento ni con el rodaje deseado a la próxima Copa del Mundo, un factor sensible para las aspiraciones de México en el torneo mundialista.