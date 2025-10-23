Edson Álvarez es brutalmente golpeado en partido de Europa League

El defensa mexicano Edson Álvarez fue brutalmente agredido este jueves en el partido de su equipo el Fenerbahce en contra del Stuttgart en la Europa League, lo que le dejó una serie de marcas en sus dos piernas, siendo el testigo de la gravedad de las estradas.

El muslo izquierdo de Edson Álvarez estuvo a punto de ser abierto en su parte interna debido a una patada temeraría y que pese a ello no dejó jugadores expulsados del equipo alemán que salió derrotado por 1-0, en un juego que señalan los medios y analistas turcos, fue un gran juego en el mediocampo para el futbolista que llegó esta temporada procedente del West Ham, envuelto en muchan polémica por su partida a una Liga de competencia menor y luego porque quien lo llevó fue Mourinho que a los pocos días.

De momento está Edson Álvarez convertido en un jugador titular, que reconocen los aficionados y compañeros, y que está arriesgando todo en la escuadra, tanto que este jueves 23 de octubre pudo sufrir una lesión muy, muy grave, resultado de que entra a todas las jugadas a morirse en la raya.

Edson Álvarez, sin lesiones que lamentar

Es importante destacar que pese a las imágenes que resultan perturbadoras, Edson Álvarez no sufrió de una lesión que lo aleje o ausente, si bien recibirá algún tipo de tratamiento, Edson Álvarez salió por su propio pie, terminó el partido y con muchas emociones por la victoria.

Ahora el cuadro del Fenerbahce turco, medirá fuerzas en contra del Gaziantep el próximo lunes, en partido de la Liga de Turquía en donde se espera esté presente el futbolista azteca, cuando también en Selección Mexicana se está cocinando la nueva convocatoria para la Fecha FIFA de mediados de noviembre.

