IPhones gratis ¡Revela Santiago Gimenez cómo se ganó la última versión!

Santiago Gimenez, delantero del Milan realizó un live en redes sociales hace algunas horas, y en él dejó muchos momentos a destacar, como cuando hizo mención de un momento especial con el croata Luka Modric.

Santi Gimenez, quien está en su primer año con el equipo italiano y busca ser referente tras casi ser cambiado a la Roma, explicó en su transmisión EN VIVO, que Luka Modric les regaló a todos el nuevo IPhone.

Gimenez, quien estuvo en la convocatoria de México para enfrentarse a Colombia y Ecuador en la Fecha FIFA, detalló cómo fue ese momento y el motivo que llevó a Modric, una leyenda de Croacia y del Real Madrid, a regalar tantos IPhones.

La anécdota de Santi Gimenez con Luka Modric y los IPhones

Santi, hijo de ‘Chaco’ Gimenez y con una trayectoria que comprende Cruz Azul, Feyenoord y Milan, recalcó que ante la tradicional novatada, nadie se atrevió en el vestidor del Milan a orillar a Luka Modric a ese momento.

Y es que es una figura, tiene una jerarquía mayor y su aura es distinta por lo que el mismo Modric, en signo de su liderazgo y entendiendo que llega a un nuevo lugar, tuvo el enorme gesto de dejar en el lugar de todos los jugadores, la nueva versión del IPhone.

Así en el vestidor del Milan hubo IPhones gratis para todos, sorprendiendo por su nobleza y calidad humana, porque no tenía obligación alguna, aunque por otro lado, es una compra simbólica considerando la fortuna que seguramente tiene el mejor jugador croata de todos los tiempos y Balón de Oro en el 2018.

“Llegamos a nuestro vestidor y cada uno, cada jugador en su lugar tenía el nuevo iPhone”, adelantó Gimenez y agregó que “fue a todos. A todos. Nos compró los teléfonos porque normalmente cuando un jugador llega a un nuevo equipo tiene que cantar enfrente de todos. Pues sí, como una novatada, ¿no? Y pues Luka Modric llegó y nadie le dijo nada. Entonces él en vez de cantar decidió comprarle un teléfono a todos”.