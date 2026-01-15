Futbolista mexicano podría quedarse sin equipo a días del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está más cerca que nunca, por lo que poco a poco se vislumbra el parado táctico y la convocatoria que Javier, el Vasco Aguirre, considera para la Selección Mexicana, un combinado que ha sufrido muchas bajas y que, ahora, podría tener un jugador que podría quedarse sin club a días para este evento.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 iniciará el próximo jueves 11 de junio con la inauguración entre la Selección Mexicana y el combinado de Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca. No obstante, previo a este duelo es posible que Edson Álvarez se quede sin equipo tras su paso por Turquía.

Edson Álvarez, ¿sin equipo a días para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Para dar un poco de contexto, vale decir que Edson Álvarez llegó al Fenerbahce de Turquía en el pasado periodo de fichajes veraniego. El Machín llegó a tener muchos minutos en el inicio de la temporada; sin embargo, estos se han visto considerablemente reducidos debido a las lesiones con las que ha tenido que lidiar.

De hecho, el capitán de la Selección Mexicana no ve acción con su club desde el pasado 15 de diciembre, aunque podría volver a las canchas este fin de semana. Consciente de esto, la directiva turca habría contactado al entorno de N’Golo Kanté en la búsqueda de su fichaje en este periodo invernal.

Esto sugiere dos posibilidades para Edson Álvarez, la posibilidad de que sus minutos se reduzcan más con la llegada del francés y la probabilidad de que el Fenerbahce no renueve su préstamo al término de la temporada, por lo que el mexicano tendría que volver a un West Ham que, además de estar al borde del descenso, no lo tendría en planes para la siguiente campaña.

¿Qué otros jugadores se perderán la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Además de lo ocurrido con el Machín, la Selección Mexicana podría tener varias bajas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 por lesión, destacando lo ocurrido con Rodrigo Huescas y Jesús Orozco Chiquete. Además, habrá que estar atentos a la evolución de atletas como Santiago Giménez, Alexis Vega y César Huerta en estos meses.