Eduardo Herrera, a un paso de la final luego de quedar eliminado en el Mundial de Atletismo

Lo intentó, pero no lo logró. El Mundial de Atletismo se encuentra en su etapa final y, con ello, sus mejores competencias comienzan a llegar. En ese sentido, ahora tocó el turno del velocista mexicano Eduardo Herrera, quien sin embargo quedó eliminado en su heat eliminatorio de 5000 metros.

Eduardo Herrera llegó a este Mundial de Atletismo con la intención clara de superar dicha ronda y llevar la bandera de México nuevamente a una final más dentro de esta competición. Desafortunadamente para su causa, sus tiempos no fueron suficientes para quedar entre los mejores posicionados.

¿Cómo le fue a Eduardo Herrera en el Mundial de Atletismo?

Eduardo Herrera se clasificó a este Mundial de Atletismo luego de tener uno de los mejores tiempos a nivel mundial. De hecho, posee el récord dentro del apartado nacional no solo en la prueba de los 5000 metros, sino también en los 1500 metros, lo cual habla de su disciplina en la pista.

Tristemente para la causa mexicana, Eduardo Herrera no tuvo el mejor de sus rendimientos en la prueba realizada este viernes 19 de septiembre dentro del heat 2 de los 5000 metros, misma en donde finalizó en la posición número 17 luego de terminar su carrera con un tiempo marcado de 12:51.29.

¿Cuántos atletas accedían a la final del Mundial de Atletismo?

Si bien el tiempo de Eduardo Herrera no fue para nada negativo, la realidad es que sí quedó lejos en comparación con los primeros ocho lugares, los cuales sí obtuvieron su pase a la gran final dentro de los 5000 metros. Es así como el mexicano le dice adiós a esta prueba dentro del Mundial de Atletismo.

¿Cómo le ha ido a México en el Mundial de Atletismo 2025?

La participación de México en el Mundial de Atletismo 2025 ha sido destacada no solo por la llegada de Miriam Sánchez a la semifinal de 200 metros (un hecho histórico), sino también por la medalla de plata obtenida por Uziel Muñoz dentro de la competencia de lanzamiento de bala.