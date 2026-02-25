Sugar Núñez, deseoso de volver al camino del NOCAUT enfrentando a Vaquero Navarrete

Este sábado 28 de febrero, se enfrentan en un combate de alarido Eduardo Sugar Núñez en contra de Emanuel Vaquero Navarette, duelo unificatorio en la división de los pesos superplumas que podrás ver por Box Azteca. Para los dos es un reto de altísimo nivel y en donde podría terminar un reinado.

Vaquero Navarrete, de los favoritos de la afición y campeón en las 130 libras por la Organización Mundial de Boxeo se encamina al primer duelo de unificación en su trayectoria y lo hará ante un mochiteco como Sugar Núñez que ha crecido en la discreción pero que sus puños exponen su poder en su récord de 30 peleas, con 29 ganadas, 27 de esas por nocaut y una derrota.

Las últimas dos peleas del Sugar Núñez fueron ganadas en la decisión, la de campeonato mundial y su primera defensa. Ahora el boxeador de 28 años de edad con una preparación especial y el deseo de volver a noquear se mentaliza en el Vaquero.

Sugar Núñez, con la mentalidad muy clara sobre su preparación, sus últimos resultados y el deseo de noquear a Vaquero Navarrete

Las últimas dos peleas que se fueron a 12 rounds, han motivado y generado confianza en Sugar Núñez encarando el combate con esa experiencia a su favor.

"Me ayudó tener las dos últimas peleas victorias en decisión, al saber que tienes confianza de saber que tienes la condición y la base para soportar esos 12 rounds fuertes. Es más seguridad de que ya probaste más rounds, los rounds de campeonato. Estamos listos para eso y más que nada es que me da seguridad"

Respecto al nocaut, el ponchador no esconde su deseo de noquear, pero va preparado para todo: "Dios dirá, tenemos siempre la mentalidad de ganar y Dios dirá cuál es el resultado si por nocaut o decisión, pero siempre con la mentalidad. Pero claro que me gustaría que fuera una victoria por nocaut".

¿Dónde ver la pelea de Vaquero Navarrete vs Sugar Núñez?

El duelo de Emanuel Navarrete en contra de Sugar Núñez, lo podrás ver EN VIVO este sábado 28 de febrero por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, con los comentarios y narración del equipo de Box Azteca, directamente desde la Desert Diamond Arena de Arizona.