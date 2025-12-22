Estos números revelan si Miguel Borja fue buena opción para Cruz Azul o NO; así podría irle en el Clausura 2026

Cruz Azul se está preparando para afrontar un nuevo torneo dentro de la Liga BBVA MX y, la directiva que tiene a Iván Alonso como protagonista, busca reforzar el plantel de Nicolás Larcamón para poder obtener el título del Clausura 2026. En este contexto, Miguel Ángel Borja está muy cerca de convertirse en el primer refuerzo de La Máquina para el año próximo, aunque sus números recientes dejan muchas dudas.

Los números de Miguel Borja este último año

El año 2025 del delantero colombiano no ha sido el más deslumbrante. Si bien es cierto que su primer semestre no fue del todo malo, en la segunda mitad de la temporada su nivel cayó estrepitosamente. En el balance general, Borja disputó 48 partidos con la camiseta de River Plate y marcó apenas 8 goles y asistió a sus compañeros en 3 oportunidades. Su bajo rendimiento llevó a que el club argentino lo dejara ir libre tras no renovar su contrato .

En la primera parte del año, el ‘Colibrí’ jugó 16 partidos en el Torneo Apertura de la Liga Argentina, consiguiendo marcar 5 tantos y repartió 1 asistencia. Pero lo peor llegaría unos meses después, ya que Borja culminó el Torneo Clausura con 13 partidos jugados y solamente 2 goles convertidos. Por otra parte, marcó 1 solo gol durante la Copa Libertadores, torneo donde estuvo presente en 9 juegos.

El paso de Borja por River Plate no fue tan malo como parece

El presente de Borja quedó marcado por sus números extremadamente bajos para ser un centrodelantero. Sin embargo, desde su llegada al conjunto argentino en 2022, el colombiano acumuló números más que decentes. En total, jugó 159 partidos oficiales, registrando unas cifras de 62 goles y 10 asistencias. En este sentido, Cruz Azul apuesta por la experiencia del ‘Colibrí’, quien supo ser uno de los mejores delanteros de Sudamérica tiempo atrás.

Lo que falta para Miguel Borja estampe su firma con Cruz Azul

La Máquina aún no ha hecho oficial la contratación de Borja a pesar de haber acuerdo total con el jugador. Esto se debe a que Cruz Azul debe liberar una plaza de jugador NFM (No Formado en México), pues cuenta con las plazas extranjeras completas. Una vez liberado dicho cupo, el colombiano se sumará al plantel de Larcamón y comenzará con la pretemporada.