Efraín Juárez confío en ellos, jugaron mal ante Necaxa y aficionados de Pumas estallaron

El equipo de Efraín Juárez, Pumas, empató 1-1 ante Necaxa en la presentación de Keylor Navas en el Estadio Olímpico Universitario , mejor conocido como CU. El conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ganaba el encuentro hasta que los Rayos anotaron un golazo para igualarlo, situación que molestó a los aficionados y que desencadenó en críticas hacia los jugadores.

1. Guillermo Martínez

Guillermo “Memote” Martínez fue uno de los jugadores en los que confió Efraín Juárez y no supo responder dentro de la cancha, pues tuvo el gol del triunfo al minuto 70; sin embargo, su tiro lo mandó desviado, pese a que estaba solo y con la portería abierta. Este hecho molestó a los aficionados que criticaron su accionar dentro de la cancha. Conoce al delantero examericanista que busca Pumas .



La falla del seleccionado mexicano no cayó bien entre los seguidores de la UNAM, por ello, el usuario de la red social X, @Carlitos CU_, consideró que “‘Memote’ Martínez no tiene que volver a ponerse la playera del Club Universidad”. Mientras que @aolp23 compartió que “Memo ‘Jorobado’ Martínez es junto a Gabriel Torres de los peores delanteros de los últimos 10 años”.

2. Pedro Vite

Pedro Vite es uno de los refuerzos de Pumas para este Apertura 2025 de la Liga BBVA MX; sin embargo, ya fue duramente criticado por los aficionados, pese a que aún no va ni la mitad del torneo. El usuario @PajaroCeb publicó su poca paciencia por el colombiano, ya que sostuvo: “¿cuánto tiempo más tenemos que esperar para que Vite haga algo?”.



3. Rodrigo López

El mexicano de 23 años también fue blanco de las críticas, pese a que solo jugó 9 minutos más el tiempo complementario del partido contra Necaxa. No obstante, no se salvó de que los aficionados lo consideraran como uno de los peores jugadores del encuentro, como lo hizo @ivn_fc, quien publicó en su cuenta lo siguiente: “Ese Rodrigo López entró y no hizo una jugada a la ofensiva; que no vuelva a entrar”.



¿Quién fue el peor jugador de Pumas ante Necaxa, según estadísticas?

De acuerdo con la plataforma Sofascore, el peor jugador de Pumas y quien defraudó a Efraín Juárez fue Jorge Ruvalcaba al obtener 6.3 de calificación, la más baja de la plantilla, incluyendo a los 2 futbolistas que ingresaron de cambio. El mexicano disputó los 90 minutos, a pesar de su bajo rendimiento en la cancha.