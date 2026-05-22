Efraín Juárez dice que Chivas es el que debería estar en la final: “Cruz Azul fue favorecido”

Pumas UNAM y Cruz Azul no pasaron del empate gracias a la increíble atajada de Keylor Navas. Pero al margen de eso, el entrenador del club Universidad Nacional, Efraín Juárez, continuó con el enfrentamiento fuera del campo de juego. Pues ante una pregunta en conferencia de prensa, él aseguró que La Máquina Celeste fue favorecido contra Chivas de Guadalajara.

El entrenador mexicano de 38 años habló luego de la igualdad 0-0. Pues se mostró sorprendido de que los de la Noria se hayan quejado de la designación del árbitro para la vuelta. Entre otras cosas, sostuvo que su rival fue beneficiado por el arbitraje en las series con Atlas y Chivas y aseguró que el “Rebaño Sagrado” habría estado en la final de no haber sido por eso.

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¿Qué dijo Efraín Juárez sobre las quejas de Cruz Azul por el árbitro?

“Me sorprende que una institución tan grande como Cruz Azul, que es de las más grandes de este país, quiera sacar ventaja de circunstancias. Porque en esta Liguilla los más beneficiados han sido ellos”, comenzó diciendo el director técnico de Pumas en conferencia de prensa.

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Rápidamente comenzó a enumerar las situaciones que consideró que Cruz Azul recibió ayuda arbitral. “No hay que olvidar al minuto 30 contra Atlas, hay una mano penal y no la marcan, no hay que olvidar el penal de Chivas, la mano del Toro Fernández, que a mí sí me la marcan con América y a ellos no”, agregó el entrenador.

Para Efraín Juárez, Chivas merecía estar en la final del Clausura 2026 y no Cruz Azul

Juárez fue tajante y opinó que el Guadalajara merecía estar en la Gran Final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. “Que todavía tengan la osadía de ir a quejarse cuando ellos están aquí por esas circunstancias… porque sino seguramente Chivas estaría aquí. Se me hace que, con la categoría de esta institución, es impresionante”, sostuvo el DT.

“Seguramente lo hacen con una intención, de querer siempre meterle dudas al árbitro. Creo que el árbitro hace un trabajo espectacular, seguramente el domingo será así. Hasta hicieron un programa de 45 minutos hablando del árbitro. Ojalá pongan las imágenes que estoy diciendo para que sea parejo. Entonces, ¿estamos claros?”, finalizó.