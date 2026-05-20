ÚLTIMA HORA: Memo Ochoa quería retirarse en este equipo de la Liga BBVA MX y lo batearon

El futuro de Guillermo ‘Memo’ Ochoa tras las Copa Mundial de la FIFA 2026 es incierto. Su contrato con el AEL Limassol expira el 31 de mayo, por lo que llegará al torneo como agente libre. Una de las posibilidades que surgió en los últimos días fue un presunto regreso a la Liga BBVA MX, sin embargo, esta oportunidad se desvanece cada vez más.

Uno de los rumores más fuertes del mercado de fichajes de verano involucraba el regreso de Ochoa al Club América. El histórico guardameta de la Selección Mexicana se formó en la cantera de las Águilas y fue el club que le permitió emprender viaje hacia Europa, sitio donde forjó gran parte de su carrera. Sin embargo, su vuelta al Nido de Coapa está lejos de confirmarse.

Guillermo Ochoa, portero de México|Crédito: Mexsport

América habría rechazado el fichaje de Guillermo Ochoa

Diversos reportes indican que el agente del Memo Ochoa intentó que el portero jugara seis meses en el América, es decir, todo el Apertura 2026, para luego retirarse en el equipo que lo formó como futbolista. No obstante, la directiva de las Águilas habría rechazado este ofrecimiento, ya que consideran que un regreso en estos momentos no es viable debido a su edad y nivel dentro del terreno de juego.

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Guillermo Ochoa cumplirá 41 años durante el mes de julio y, si bien es cierto que América contará con la ausencia de Luis Malagón por lesión, consideran que sus otras opciones en la portería pueden ser más interesantes que el propio Memo. A pesar de que el guardameta es recordado con cariño y admiración por parte de la afición azulcrema, es posible que no vuelva a vestir los colores de las Águilas.

FIFA adelanta la convocatoria de Ochoa al Mundial 2026

A pesar de que la lista definitiva de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo aún no ha sido revelada, desde la FIFA ya saborean la presencia de Guillermo Ochoa en la competición, quien jugará contra Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia a lo largo de la Fase de Grupos.

A través de sus redes sociales, el máximo rector del futbol compartió unas imágenes del canterano del América junto al siguiente mensaje: "Un capítulo más para esta historia... ¡Memo y la Copa Mundial FIFA!". De esta manera, adelantaron la convocatoria de Ochoa para la edición que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

Cabe señalar que, en caso de integrar la lista final de Javier Aguirre, el Memo Ochoa se convertirá en uno de los pocos jugadores en disputar la Copa del Mundo en seis oportunidades. Podría repetir este logro junto con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes serán llamados para representar a sus respectivas selecciones durante la competición.