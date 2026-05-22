VIDEO: la atajada de Keylor Navas que salvó a Pumas de perder la ida en al Final del Clausura 2026

Cruz Azul y Pumas UNAM empataron 0-0 en la Gran Final de ida disputada en el Estadio Ciudad de los Deportes este jueves 21 de mayo pero la gran noticia del partido fue el gran nivel de Keylor Navas, que tuvo una actuación magistral en los tres postes. El portero del equipo de Efraín Juárez logró una atajada que salvó a los universitarios de caer ante la Máquina Celeste.

El nivel de Navas fue espectacular y le cortó una racha a Cruz Azul. Para muchos, el empate sin goles entre los equipos capitalinos se puede explicar únicamente por lo hecho por el arquero nacido en Costa Rica. Pues a los 11 minutos el equipo de Joel Huiqui ya imponía condiciones y tenía a jugadores en un alto nivel. José Paradela casi le rompe las manos a Keylor.

MONSTRUOSA ATAJADA DE KEYLOR NAVAS



En un soberbio disparo de Paradela aparece Keylor y hace una atajada élite.



Qué cosa lo del costarricense...pic.twitter.com/xQFFhOmfoX — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) May 22, 2026

Keylor Navas le silenció el grito de gol a José Paradela

El portero con pasado en el Real Madrid fue la figura del encuentro desde que comenzó el juego. Pues cuando apenas pasaban los primeros 10 minutos de juego, Cruz Azul imponía condiciones y José Paradela tuvo uno de los mejores remates del partido. Sin embargo, el costarricense le contuvo el zurdazo, arrojándose hacia su lado derecho y poniendo sus manos firmes.

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A pesar de que muchos fanáticos de Cruz Azul ya se estaban levantando de su asiento pensando que el argentino iba a abrir el marcador, Keylor ahogó el grito de gol de todos los presentes en el Estadio Ciudad de los Deportes. Aunque el balón se iba alejando de su cuerpo, Navas estiró su mano diestra y envió la pelota al tiro de esquina.

Keylor Navas habla sobre su futuro en Pumas|Crédito: Pumas UNAM / X

Keylor Navas fue la figura de Pumas ante Cruz Azul

Si Pumas logró llevarse un empate para definir las cosas en CU fue exclusivamente gracias a Keylor Navas. Pues el portero contuvo los 4 remates al arco que tuvieron los de La Noria.

¿Cuándo es la final de vuelta del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul?

Pumas UNAM recibirá a Cruz Azul el próximo domingo 24 de mayo a las 7 p.m. (hora del Centro de México) en CU. Lo positivo para la UNAM es que en la portería tienen seguridad máxima.

