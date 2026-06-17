Efraín Juárez comenzará a dirigir a este máximo goleador en Gyori ETO FC

Apenas un par de semanas después de poner fin a su tempestuosa etapa en la Liga BBVA MX con los Pumas, Efraín Juárez ya tiene un nuevo equipo. Este miércoles 17 de junio se oficializó su contratación con el Gyori ETO FC, uno de los clubes más importantes y con mayor proyección de Hungría. Y allí dirigirá a un máximo goleador.

Mientras Efraín Juárez dejó el banquillo de la UNAM en medio de la incertidumbre y la directiva felina busca reestructurar el plantel, muchos se preguntan acerca del nuevo equipo en el que estará el entrenador y con qué elementos cuenta en territorio europeo. Entre los jugadores más destacados aparece nada menos que Nadhir Benbouali, nacido en Argelia.

El jugador con más goles que dirigirá Efraín Juárez en Hungría

Nadhir Benbouali tiene 26 años, se desempeña como delantero centro y ha sido el gran referente ofensivo del Gyori ETO FC en la última temporada, firmando un registro de 19 goles en 41 partidos disputados. Nacido en Argelia, el atacante africano se perfila como una pieza fundamental en el esquema que buscará implantar el estratega mexicano en su nuevo ataque.

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Los detalles del acuerdo entre Efraín Juárez y Gyori ETO FC

Tras tomarse unas breves vacaciones en el Viejo Continente, el estratega mexicano cerró rápidamente las negociaciones con la directiva húngara. El reto principal para Juárez en este acuerdo institucional será mayúsculo, ya que el equipo aspira a meterse a la fase de grupos de la Champions League de la próxima temporada si logra superar las exigentes rondas de eliminación.

Efraín Juárez llega tras un intenso cierre con Pumas

El timonel mexicano arriba al futbol de Hungría precedido por una etapa sumamente movida en el banquillo del Club Universidad Nacional, la cual concluyó tras caer en la Gran Final del Clausura 2026 ante Cruz Azul. Curiosamente, el anuncio oficial por parte del Gyori ETO FC se dio en medio del absoluto hermetismo de la escuadra universitaria.

Con Juárez al mando en su historial reciente, suma a sus credenciales un campeonato de Liga obtenido en el Atlético Nacional de Medellín y el reciente subcampeonato en México, consolidando un cartel internacional con el que llega a Europa.

