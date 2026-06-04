CONFIRMADO: Efraín Juárez dejará de ser DT de Pumas

Ha terminado la etapa de Efraín Juárez como entrenador de Pumas. Luego de perder la Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX ante Cruz Azul, el entrenador mexicano ha dejado el proyecto en el banquillo del Club Universidad Nacional poniendo su renuncia sobre la mesa.

A falta de un comunicado oficial, diversas fuentes apuntan a que Efraín Juárez ha dejado al equipo del Pedregal para dirigir en Europa. Sin revelar su destino, Efraín Juárez deja a Pumas luego de haber estado al frente durante durante 60 partidos con marca de 24 victorias, 19 empates y 17 compromisos perdidos, llegando a la Final del Clausura 2026 en un certamen en el que Keylor Navas fue la gran figura del equipo.

Tras perder la Final en el Estadio Olímpico Universitario, el pasado lunes 25 de mayo el equipo de la UNAM se hizo presente en las instalaciones de Cantera, donde el cuadro auriazul rompió filas de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, competencia a la que Guillermo Martínez ha sido llamado por la Selección Mexicana y Adalberto Carrasquilla a la Selección de Panamá.

De acuerdo con los reportes, el estratega se encuentra de vacaciones en Europa, donde va a decidir su futuro. Lo que es claro es que no va a seguir al frente de Pumas luego de haber perdido la Final del Torneo Clausura 2026. Incluso, el presidente del equipo, Luis Raúl González, ha agradecido a la directiva tras la derrota ante Cruz Azul, dando señales del proyecto a largo plazo en el cuadro del Pedregal.

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