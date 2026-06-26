“Efraín Juárez no lo puso en su posición”: figura de Pumas brilla en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue teniendo sorpresas. Así como un jugador de Pumas UNAM fue perjudicado por el VAR, luego ese mismo jugador se repuso y se convirtió en la figura de su equipo Sin embargo, con la playera del club Universidad Nacional, no pudo destacar porque Efraín Juárez lo ponía en otra posición.

Resulta que Pedro Vite fue el mejor jugador en el triunfo de Ecuador ante Alemania en la Fecha 3 y dejó claro que su mejor versión aparece en el mediocampo. El futbolista de 24 años se adueñó del doble pivote junto a Moisés Caicedo. Además de asistir en el gol del empate, mostró una enorme precisión con el balón. Efraín Juárez, en tanto, lo usó de extremo en todo un torneo.

El crack de Pumas, Pedro Vite, funciona perfecto como mediocentro

Los números respaldan su exhibición: registró 12 contribuciones defensivas, completó 6 de 9 entradas, sumó 2 intercepciones, 1 despeje, 9 recuperaciones y ganó 11 de 19 duelos terrestres. Su rendimiento volvió a abrir el debate sobre el manejo que tuvo en Pumas UNAM, donde Efraín Juárez decidió utilizarlo como extremo derecho durante su estadía.

TE PUEDE INTERESAR:



Tras su nivel en el Mundial, cada vez parece más complicado imaginar un regreso de Vite a la Liga BBVA MX con Pumas, especialmente después de demostrar que puede ser uno de los mejores mediocentros del continente cuando juega en su posición natural.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group E - Ecuador v Germany - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 25, 2026 Ecuador’s Pedro Vite and Gonzalo Plata celebrate after the match REUTERS/Mike Segar|Mike Segar/REUTERS

Los números de Pedro Vite, jugador de Pumas, con Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Partidos jugados: 3

Minutos disputados: 270 (todos)

Goles convertidos: 0

Asistencias aportadas: 1

Puntuación media: 7.65 según SofaScore

Premio a Mejor Jugador del Partido: 1 (vs. Alemania)

El calendario de Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Domingo, 14 de junio 2026 — Costa de Marfil 1-0 Ecuador – Grupo E - Estadio Filadelfia (Estados Unidos)

Sábado, 20 de junio 2026 — Ecuador 0-0 Curazao – Grupo E - Estadio Kansas City (Estados Unidos)

Jueves, 25 de junio 2026 — Ecuador 2-1 Alemania – Grupo E - Estadio Nueva York Nueva Jersey (Estados Unidos)

A CONFIRMAR: Martes, 30 de junio 2026 — Partido 79 - 21:00 – México v 3º Grupo C/E/F/H/I (podría ser Ecuador) - Estadio Ciudad de México (México)

La selección de Ecuador consiguió un triunfo histórico sobre Alemania y ahora espera ser uno de los mejores terceros lugares de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @LaTri

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.

