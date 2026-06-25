Jugador de Pumas perjudicado por el VAR en la jugada más polémica del Mundial 2026

Ecuador se enfrentaba a Alemania en la tercera fecha de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y se vivió una de las jugadas más polémicas o debatibles en lo que va del torneo. Pues el futbolista de Pumas UNAM, Pedro Vite, recibió un golpe en su cabeza por parte de los tachones de su rival alemán, pero el árbitro y el VAR no lo consideraron infracción.

Mientras Ecuador necesitaba ganar sí o sí para continuar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se produjo la jugada que terminó en gol de Leroy Sané con asistencia de Florian Wirtz sobre el comienzo del partido. Pero en la previa se produjo una probable infracción que el arbitraje de Tori Penso (Estados Unidos) no consideró como sancionable. El VAR respaldó lo mismo.

La primera jugada en la que el VAR no apoyó a Pedro Vite en Ecuador

Recién había comenzado el partido cuando Alemania consiguió el gol con el que abrió el marcador, donde antes hubo una pierna levantada de uno de los jugadores alemanes. Los tachones del futbolista alemán tocaron la cabeza de Pedro Vite, el jugador de Pumas UNAM, pero la árbitra no consideró que fuera infracción y el VAR nunca la llamó.

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¡Gol de Alemania!



Sané abre el macador del partido con apenas 2 minutos en el reloj. pic.twitter.com/qtIGHKLUIp — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 25, 2026

Luego el VAR sí apoyó a Pedro Vite, jugador de Pumas UNAM, en Ecuador vs. Alemania

En la segunda mitad el arbitraje consideró penal a favor de Alemania, cuando el duelo iba 1-1. Sin embargo, en la revisión del VAR observó que en la previa a eso había una infracción en la mitad de la cancha contra Pedro Vite. Por ese motivo anuló el tiro penalti y continuó el juego con reposición de Ecuador.

