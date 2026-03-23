Efraín Juárez se sinceró sobre el supuesto penal no marcado ante Club América: “Hay que reconocer...”
El entrenador de Pumas UNAM se refirió a la pena máxima no sancionado en el clásico contra las Águilas
Mientras se habla de que André Jardine tiene un calendario que lo podría sacar del Club América luego de su derrota contra Pumas UNAM y el reclamo sobre el supuesto penal no pitado en el Estadio Olímpico Universitario. Pues el árbitro del encuentro no lo consideró así. En tanto, Efraín Juárez se sinceró y fue claro: “hay que reconocer…”.
El entrenador del Club Universidad Nacional habló acerca de las declaraciones de Jardine, quien declaró que fue un clásico parejo, definido por el VAR. Pues el brasileño sostuvo que hubo penal por una mano de un futbolista local en su propia área en el CU. Sin embargo, ni el árbitro César Arturo Ramos ni desde la cabina de video revisión lo creyeron así.
La respuesta de Efraín Juárez a André Jardine
Sin explayarse demasiado, Efraín Juárez declaró: “No hablo de los árbitros, ni cuando gano ni cuando pierdo. Hay que tener la valentía de reconocer cuando el equipo no jugó bien. No hay que echarle la culpa a los árbitros; no es fácil su trabajo, es el trabajo más complicado que hay dentro de la cancha, hay que controlar a 22, a todos los de la banca y al estadio”.
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LE RESPONDE A JARDINE— TVC Deportes (@TVCDeportes) March 22, 2026
“Yo no hablo de los árbitros, hay que reconocer cuando no se juega bien”
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La inmediata reacción de Efraín Juárez al penal sí cobrado entre Pumas y América
El entrenador que declaró en conferencia de prensa también tuvo una reacción inmediata cuando se reclamaba por el penal a favor de la UNAM, el que finalmente sí fue sancionado y que produjo que Pumas gane 1-0 el clásico ante América.
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En la revisión del penal, Efraín Juárez se acercó a primera fila para ver el VAR, después se fue y habló con André Jardine, regreso y señalaba el empujón.
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Efraín Juárez se acercó a la zona del monitor del VAR mientras iniciaban los reclamos. Así, en un claro señalamiento hacia el DT del América, le indicó que hubo un empujón contra el futbolista de la UNAM. Seguramente eso mismo tuvieron en cuenta desde la cabina de revisión por video para sancionar la pena máxima.
Así, finalmente Pumas le ganó a América 1-0 y las Águilas corren riesgo de no jugar la Liguilla si continúan así. Efraín Juárez defendió a su equipo, al cuerpo arbitral y, de manera indirecta, criticó el mal nivel de juego del conjunto de Jardine.
“Tuvimos el control del juego, es frustrante, por era una mano, era un penal a favor nuestro, el resultado fue decidido por el VAR”.— Mundo Futbol MX (@MundoFutbolMX2) March 22, 2026
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