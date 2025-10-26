Efraín Juárez se puso metafórico y le enseñó a la prensa el significado de presión; en Pumas no hay

Los Pumas de Efraín Juárez no la están pasando nada bien. El empate ante el León en la Jornada 15 los dejó tambaleando por el pase al repechaje de la Liga BBVA MX. El timonel mexicano sabe que si no suma los próximos seis puntos que están en juego, la calificación y su puesto estarían en duda.

El cuadro de la Universidad se encuentra en el sitio 12. Atlas y San Luis ya lo rebasaron y ahora depende de ganar sus próximos dos juegos y algunas combinaciones de resultados para poderse meter a la Liguilla. Efraín Juárez, al término del partido ante el León, se puso metafórico con la prensa y les aseguró que él no se siente presionado.

@PumasMX / X Efraín Juárez sería sancionado con dos fechas de suspensión en Pumas

“Presión es estar ahorita en Gaza y no saber si vas a vivir o morir; presión es llegar a tu casa y que no tengas con qué alimentar a tres niños y a tu mujer. Creo que somos muchos los que hemos sentido la verdadera presión de la vida; esto es un privilegio, soy un privilegiado de representar esta silla que adoro y que de verdad disfruto”, comentó el entrenador.

Las dos finales que le quedan a Pumas

Para el cierre del torneo, los Pumas deben enfrentar a Xolos y Cruz Azul. El conjunto fronterizo sí depende de ellos para avanzar a la siguiente ronda, por lo que saldrán en su casa por los tres puntos. Por su parte, para el cierre del torneo se enfrentan al Cruz Azul y, aunque La Máquina avanzó a la Liguilla, querrá terminar en el mejor lugar posible su puesto en la general.

“Vamos a ver, estamos justo en el postre, luego viene el café y ya pedimos la cuenta, y ya con la cuenta vemos para qué nos alcanzó, si nos alcanza para pagar o tenemos que quedarnos a lavar los trastes”, comentó el timonel universitario.