El Atlético de Madrid rompió el mercado de fichajes en Europa con la llegada de Ademola Lookman

El Atlético de Madrid ha cerrado uno de los movimientos más destacados del mercado invernal con el fichaje de Ademola Lookman, extremo internacional nigeriano que llega procedente del Atalanta. El club rojiblanco apuesta por el talento y la experiencia del atacante de 28 años para dar un salto de calidad a su frente ofensivo en la segunda mitad de la temporada. Lookman ha firmado contrato hasta junio de 2030 tras una operación que ronda los 35 millones de euros, más variables.

En la temporada actual, el atacante africano ha disputado 19 partidos oficiales con el Atalanta, sumando 3 goles y 2 asistencias entre Serie A y competiciones europeas. Aunque sus números no han sido tan elevados como en cursos anteriores, su impacto en el juego ha ido más allá de las cifras. Lookman ha acumulado cerca de 800 minutos en liga, destacando por su capacidad para generar ocasiones, encarar en el uno contra uno y ofrecer profundidad constante por el costado izquierdo.

Su rendimiento reciente se explica también por una participación irregular en el once italiano, pero sus antecedentes respaldan la apuesta del Atlético. En la temporada pasada fue una de las grandes figuras del Atalanta, con 15 goles y 5 asistencias en Serie A, además de actuaciones decisivas en competiciones europeas. En total, cerró su etapa en el club de Bérgamo con más de 130 partidos oficiales, superando el medio centenar de goles.

La llegada del futbolista responde a la necesidad del equipo de Diego Simeone de incorporar desequilibrio por banda, velocidad y capacidad para romper defensas cerradas. Lookman puede actuar tanto como extremo izquierdo como mediapunta, una versatilidad que encaja en los distintos esquemas del técnico argentino y que amplía las variantes ofensivas del conjunto colchonero.

