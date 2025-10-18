Con desgarrador mensaje, Héctor Moreno anuncia su retiro a los 37 años

El defensa mexicano Héctor Moreno ha anunciado su retiro del futbol profesional, con un mensaje emitido a través de redes sociales esta tarde de vierbes 17 de octubre, concluyendo una carrera en la que pudo permanecer en Europa por muchos años y convertirse en referente en sus equipos.

A los 37 años de edad, el oriundo de Culiacán, Héctor Moreno dice adiós al futbol y en un video que colgó en sus cuentas apareciendo junto a su esposa y sus tres hijos, el ex de la Roma recuerda lo que fue su carrera, las personas que lo acompañaron en su camino y se va tranquilo por lo que se exigió, trabajó y luchó en el balompié.

Te podría interesar: ‘Vuelan’ los boletos para el Mundial del 2026, anuncia FIFA

Héctor Moreno y parte de su mensaje de despedida del futbol profesional

“Tengo algo importante que decirles. Anuncio mi retiro tras casi 20 años. El futbol me regaló grandes momentos, forme parte de la Selección y jugué mundiales.

Formé parte de grandes equipos y compartí vestidor y amistades que nunca olvidaré

Sobre todo el futbol me hizo ser mejor persona”, comentó el jugador quien fue campeón del mundo sub 17 y quien era el último de esa generación, activo y en un buen nivel.

Te podría interesar: Pumas y América ‘lucharían’ por un campeón con el Bayern Munich y Juventus

Héctor Moreno también habló sobre su familia y recalcó que lo más importante nunca estuvo en la cancha, sino en la casa.

Agradeció a la afición que lo acompañó, que lo siguió y que ofreció una crítica o comentario a su trabajo.

Héctor Moreno cerrará con Rayados el Apertura 2025

De acuerdo a Transfermarkt, Moreno había renovado este verano con Rayados por seis meses, justo cuando estará terminando su carrera profesional y dijo “buscando un título” con el equipo.

Te podría interesar: VIDEO del ataque armado sobre Bryan Angulo