OFICIAL: La FECHA en la que debuta Chivas de Guadalajara en el Apertura 2026

El Club Deportivo Guadalajara está listo para iniciar su camino en el Torneo Apertura 2026, afrontando una prueba de fuego desde el pitazo inicial. La cita es este sábado 18 de julio a las 19:07 horas, cuando el Estadio Akron abra sus puertas para recibir a los Diablos Rojos del Toluca, en un duelo que promete emociones intensas y un alto nivel competitivo en esta jornada inaugural del futbol mexicano.

El balance tras el Clausura 2026

El "Rebaño Sagrado" encara este nuevo semestre con la urgencia de redimirse tras un Clausura 2026 que dejó un sabor agridulce en la afición. Si bien el equipo mostró destellos de la identidad futbolística que busca implementar Gabriel Milito, el torneo pasado se vio frenado por una marcada inconsistencia que les impidió consolidar un ritmo ganador en la fase regular. El Guadalajara sufrió para mantener el cero en momentos críticos y, en ocasiones, la falta de contundencia en el último tercio de la cancha evitó que el equipo se posicionara en los puestos de privilegio que su historia exige.

Tras analizar los errores cometidos meses atrás, el cuerpo técnico ha trabajado intensamente durante la pretemporada. El enfoque principal ha sido corregir las desatenciones defensivas que costaron puntos vitales y, sobre todo, fortalecer la estructura táctica para que el equipo no dependa únicamente de destellos individuales. Este debut contra los Diablos Rojos se presenta como el escenario ideal para validar dicho trabajo. Los jugadores saben que la paciencia de la tribuna tiene un límite y que, para este Apertura 2026, el objetivo no es solo competir, sino establecer una hegemonía desde la fecha uno. El Akron será testigo de una versión de Chivas que busca dejar atrás las dudas y demostrar que el aprendizaje obtenido durante el semestre anterior ha sido la base necesaria para construir un camino exitoso hacia la Liguilla.

Próximos partidos de Chivas

Para las siguientes jornadas, el calendario presenta desafíos importantes mientras el equipo busca encontrar su mejor forma:

Jornada 2: El Guadalajara recibirá a FC Juárez en el Estadio Akron, el sábado 25 de julio a las 17:00 horas.

El Guadalajara recibirá a en el Estadio Akron, el sábado 25 de julio a las 17:00 horas. Jornada 3: El conjunto rojiblanco visitará al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, el viernes 31 de julio a las 19:00 horas.

¿Cuándo es el Clásico Nacional ante América?

La edición del Clásico Nacional correspondiente al Apertura 2026 está programada para la Jornada 9. El encuentro se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre a las 21:00 horas, en una visita del Rebaño a la cancha del Estadio Banorte en la Ciudad de México.

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