FECHA y HORARIO del Francia vs Marruecos, primer partido de cuartos de final del Mundial 2026

La adrenalina de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llega a su etapa decisiva con el arranque de los cuartos de final. En un duelo cargado de historia y expectativas, Francia y Marruecos se verán las caras para definir al primer semifinalista de la competencia.

¿Cuándo y dónde se juega el Francia vs Marruecos?

El encuentro está programado para celebrarse este jueves 9 de julio de 2026. El imponente Boston Stadium será la sede de este enfrentamiento que promete paralizar a los fanáticos del balompié internacional, quienes esperan un despliegue de talento táctico y garra por parte de ambos combinados.

Horario para seguir el partido en México

Si te encuentras en México, es fundamental que marques tu agenda. El silbatazo inicial que dará marcha al encuentro se dará en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México). Será el momento ideal para observar si la jerarquía de figuras como Kylian Mbappé puede romper el sólido esquema defensivo que ha caracterizado al equipo marroquí durante todo el torneo.

Expectativas del choque de cuartos

Francia accede a esta fase tras demostrar contundencia en octavos, reafirmándose como uno de los máximos favoritos al trofeo. En la otra esquina, Marruecos llega con el impulso de ser el equipo revelación, tras haber superado desafíos complejos con base en disciplina y una ofensiva letal.

Este enfrentamiento es, sin duda, una final anticipada. Ambos equipos no solo buscan el boleto a la antesala del título, sino también reafirmar su lugar en la élite mundial.

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