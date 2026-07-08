ÚLTIMA HORA: Equipo de la Liga MX pagaría millonaria cifra a Cruz Azul por Erik Lira

Tras una gran Copa Mundial de la FIFA y el gran nivel que presentó en el Clausura 2026, Erik Lira ha llamado la atención de distintos clubes en México y Europa.



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En la última hora ha surgido el rumor de que Monterrey quisiera pagar la cláusula de rescisión, que ronda los 20 millones de dólares, por el mediocampista mexicano. El conjunto regiomontano tiene en la mira al jugador de Cruz Azul tras su destacada participación en la justa mundialista y estaría dispuesto a desembolsar una millonaria cifra para convencer a La Máquina.

Sobre los detalles de este posible bombazo, trascendió que la directiva de Monterrey analiza seriamente poner la oferta sobre la mesa y pagar la cláusula.

Sin embargo, surge un dilema importante para el jugador, aunque la propuesta económica proveniente de la Sultana del Norte es monumental, el futbolista de 26 años mantiene como prioridad absoluta emigrar al futbol internacional. Ante este panorama, la directiva de Cruz Azul sabe que retener a Lira será sumamente complejo debido al fuerte interés que despertó en el extranjero tras el Mundial.

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Clubes en Europa con la mira en Érik Lira

Entre los principales interesados en el Viejo Continente destaca el City Football Group, conglomerado que lo tiene bajo la lupa. El destino más cercano e inmediato dentro de esta estructura parece ser el ES Troyes AC, club que recientemente ascendió a la Ligue 1 de Francia, donde el plan del grupo sería foguearlo en el balompié galo.

Por otro lado, desde LaLiga de España, el Girona FC (equipo que también pertenece al City Group) mantiene reportes muy positivos sobre el contención y lo sigue de cerca desde el pasado mes de abril.

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Monterrey, lejos de Lira

Respecto a la situación actual del jugador, Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul habló sobre el tema y fue contundente: "Hablé con él y me dijo que está muy comprometido con la institución. Él va a tener vacaciones, pero se presenta la próxima semana para la Jornada 1... Si alguien está interesado en sus servicios, que lo haga de manera formal".

Tras estas declaraciones durante su presentación oficial, quedó claro que si un equipo lo quiere debe hacer las cosas bien por la vía institucional; por lo tanto, los rumores de una inminente llegada a Rayados parecen ser negativos por el momento.

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