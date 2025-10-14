El crack del Mundial Sub-20 que jugaría en Rayados de Monterrey para el Clausura 2026

César Garza es el crack del Mundial Sub-20 que jugaría en Rayados para el Clausura 2026, ya que en diciembre de este año termina su préstamo en el Dundee de Escocia, por lo que tendrá que reportar con el conjunto regio. El mediocampista fue uno de los pilares de la Selección Mexicana en el torneo y el único del plantel en Europa, pese a que en Monterrey fue rechazado .

El futbolista de 20 años, quien fue uno de los convocados de México que juegan fuera de la Liga BBVA MX , se formó en la cantera de Rayados y debutó en el primer equipo en el Torneo Apertura 2023 en un partido contra Pumas. El nacido en Nuevo León permaneció un año más en el primer equipo, aunque no tuvo los minutos esperados, por lo que a finales de 2024 el club regio lo prestó.

@cesargarzaaa César Garza tendrá que reportar con Rayados en diciembre de este año, al término de su préstamo con Dundee

Garza fue prestado al Dundee por un año, a fin de que sumara más minutos y consolidara su carrera. En este diciembre de 2025 se vence el plazo, por lo que el mediocampista deberá reportar con Rayados, aunque existe la posibilidad de que el conjunto escocés deseé conservarlo y haga una oferta por él.

Los números del crack del Mundial Sub-20 con el Dundee de Escocia

César Garza suma 16 partidos con el Dundee, de los cuales 10 de ellos saltó a la cancha como titular, para sumar un total de 858 minutos disputados en lo que va de su préstamo, según datos de la plataforma BeSoccer. El seleccionado mexicano Sub-20 no suma goles ni asistencias en su estadía en Escocia, aunque ya acumula 3 tarjetas amarillas.

Así le fue a César Garza en el Mundial Sub-20

El mediocampista fue pieza fundamental en el mediocampo de la Selección Mexicana y aunque su desempeño no fue tan mediático como la de sus compañeros, cumplió cuando el entrenador Eduardo Arce lo necesitó. El nacido en Nuevo León disputó 4 de los 5 partidos que disputó el equipo en el torneo, ya que no vio minutos en el duelo de Octavos de Final ante Chile.