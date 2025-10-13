El crack de México Sub-20 que NO fue valorado en Rayados y ahora tiene una segunda oportunidad en Europa

César Garza es el crack de la Selección Nacional de México que fue pieza fundamental en el Mundial Sub-20, pues saltó al terreno de juego en 4 de los 5 cotejos que disputó el equipo en el torneo juvenil. El mediocampista actualmente juega en Europa, después de que no lo valoraran en Rayados de Monterrey, donde quiere quedarse uno de sus compañeros por más tiempo, pese a que es buscado en el viejo continente .

El jugador de 20 años fue un baluarte en el equipo que dirigió Eduardo Arce, pues fue titular prácticamente en toda la Copa del Mundo, solo que quedó en la banca en el duelo de Octavos de Final que le ganó el combinado azteca a Chile . Garza, en comparación con sus compañeros, no tuvo el foco mediático, aunque fue cumplidor cuando se le requirió.

@cesargarzaaa César Garza es el jugador que no fue valorado en Rayados, por lo que tuvo que emigrar a Europa

César Garza y su historia con Rayados de Monterrey

El volante es canterano de Rayados de Monterrey, pues inició su andar en el club a los 13 años. César Garza hizo todo su proceso formativo hasta que debutó con el primer equipo en el Torneo Apertura 2023. El sueño del seleccionado mexicano se dio en un partido contra Pumas, cuando ingresó al terreno de juego al minuto 75 por Jonathan González.

El nacido en Nuevo León disputó 7 juegos más en esa temporada, ganándose poco a poco un lugar en un equipo plagado de estrellas. Sin embargo, Garza solo entró a la cancha en un partido en el Clausura 2023 y 2 para el Apertura 2024, por lo que tuvo que emigrar a Europa en busca de más minutos.

La salida de César Garza hacia Europa

César Garza se fue cedido al Dundee de Escocia, club al que llegó a finales de 2024 en calidad de préstamo por un año, a fin de que el juvenil de la Selección Mexicana tuviera más minutos. El interés del conjunto vino después de que el mediocampista tuvo un gran PreMundial Sub-20 de la Concacaf.

El mediocampista suma 5 partidos en la Temporada 2025-2026 con el Dundee: 2 de la liga loca y 3 de la Copa, según estadísticas de BeSoccer. Garza vio interrumpida su actividad en Escocia al ser llamado para disputar el Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana, por lo que se espera que tenga más encuentros a su regreso.