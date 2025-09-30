Los futbolistas convocados por México al Mundial Sub-20 que juegan fuera de la Liga BBVA MX

La Selección Mexicana hizo su debut en el Mundial Sub-20 que se encuentra disputando a Chile, empatando 2-2 ante Brasil. Dejó un gran sabor de boca la actuación de México y hay varios futbolistas que han empezado a llamar la atención de diferentes clubes de México o internacionales.

Dentro de la convocatoria de Eduardo Arce de 21 futbolistas, se encuentran dos jugadores que no juegan en la Liga BBVA MX, uno juega en la MLS y otro en Europa.

Los futbolistas de la Selección Mexicana Sub-20 que juegan fuera de México

Los dos futbolistas que se encuentran convocados con la Selección Mexicana Sub-20 y que no juegan en el futbol mexicano son: César Garza y Obed Vargas.

César Garza, mediocampista que tiene un estilo más defensivo. Tiene 20 años de edad y se encuentra jugando con Dundee FC en la Premierhip.

El Dundee es un equipo de Escocia, con sede en la ciudad de Dundee. El club fue fundado en 1893 y disputa sus partidos como local en Dens Park.

Obed Vargas, juega en la MLS con Seattle Sounders, es mediocampistas que ha logrado resaltar en Estados Unidos y ha despertado el interés de diferentes equipos.

Hasta el momento, ha disputado un total de127 encuentros, acumulando un total de 9,567 minutos en el terreno de juego en los que ha logrado marcar seis goles y dar 10 asistencias.

Convocatoria de México para el Mundial Sub-20

La convocatoria de Eduardo Arce para el Mundial Sub-20 fue:

Porteros: Emmanuel Ochoa, Juan Sebastián Liceaga y Pablo Lara.

Defensas: César Bustos, Diego Ochoa, Everardo López, José Pachuca, Karol Velazquez.

Mediocampistas: Amaury Morales, César Garza, Diego Sánchez, Elías Montiel, Iker Fimbres, Alexei Dominguez.

Delanteros: Yael Padilla, Gilberto Mora, Hugo Camberos, Mateo Levy, Oswaldo Virgen y Tahiel Jiménez.

Así va México en Mundial Sub-20

Con su empate, la Selección Mexicana sumó su primer punto y se coloca en el tercer lugar de la tabla con un punto conseguido.

