deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Los futbolistas convocados por México al Mundial Sub-20 que juegan fuera de la Liga BBVA MX

En la convocatoria de Eduardo Arce para el Mundial Sub-20, hay dos futbolistas que no juegan en la Liga BBVA MX

México Mundial sub-20
Selección Mexicana Sub
Iván Vilchis
Selección Azteca
Compartir

La Selección Mexicana hizo su debut en el Mundial Sub-20 que se encuentra disputando a Chile, empatando 2-2 ante Brasil. Dejó un gran sabor de boca la actuación de México y hay varios futbolistas que han empezado a llamar la atención de diferentes clubes de México o internacionales.

Dentro de la convocatoria de Eduardo Arce de 21 futbolistas, se encuentran dos jugadores que no juegan en la Liga BBVA MX, uno juega en la MLS y otro en Europa.

Te puede interesar: ¡Suman sus primeros puntos en el Mundial Sub-20! México rescata empate ante Brasil con GOLAZO de Diego Ochoa

Los futbolistas de la Selección Mexicana Sub-20 que juegan fuera de México

Los dos futbolistas que se encuentran convocados con la Selección Mexicana Sub-20 y que no juegan en el futbol mexicano son: César Garza y Obed Vargas.

César Garza, mediocampista que tiene un estilo más defensivo. Tiene 20 años de edad y se encuentra jugando con Dundee FC en la Premierhip.

El Dundee es un equipo de Escocia, con sede en la ciudad de Dundee. El club fue fundado en 1893 y disputa sus partidos como local en Dens Park.

Obed Vargas, juega en la MLS con Seattle Sounders, es mediocampistas que ha logrado resaltar en Estados Unidos y ha despertado el interés de diferentes equipos.

Hasta el momento, ha disputado un total de127 encuentros, acumulando un total de 9,567 minutos en el terreno de juego en los que ha logrado marcar seis goles y dar 10 asistencias.

Convocatoria de México para el Mundial Sub-20

La convocatoria de Eduardo Arce para el Mundial Sub-20 fue:

Porteros: Emmanuel Ochoa, Juan Sebastián Liceaga y Pablo Lara.
Defensas: César Bustos, Diego Ochoa, Everardo López, José Pachuca, Karol Velazquez.
Mediocampistas: Amaury Morales, César Garza, Diego Sánchez, Elías Montiel, Iker Fimbres, Alexei Dominguez.
Delanteros: Yael Padilla, Gilberto Mora, Hugo Camberos, Mateo Levy, Oswaldo Virgen y Tahiel Jiménez.

Así va México en Mundial Sub-20

Con su empate, la Selección Mexicana sumó su primer punto y se coloca en el tercer lugar de la tabla con un punto conseguido.

  1. Marruecos 3 puntos
  2. Brasil 1 punto.
  3. México 1 punto.
  4. España 0 puntos.
Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Corea | TV Azteca Deportes
GOL Seleccion MX (4).jpg
Selección Azteca
¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur
GOL Seleccion MX (3).jpg
Selección Azteca
¡Oh Hyeon-gyu saca disparo IMPOSIBLE para el segundo gol de Corea del Sur vs México!
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOLAZO de Son Heung-Min que casi rompe las redes de la portería del Tala Rangel!
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez rompe líneas y genera peligro | México vs Corea
Thumbnail
Selección Azteca
Resumen primer tiempo: México vs Corea | El Tri esta adelante 1 - 0
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel recibe amarilla en jugada polémica en el México vs Corea
GOL Seleccion MX (1).jpg
Selección Azteca
¡Golazo de México! Raúl Jiménez definió como los grandes ante Corea del Sur
Minis + Marcador (1).jpg
Selección Azteca
¡Raúl Jiménez avisa! Primera llegada peligrosa ante Corea | México vs Corea
×
×