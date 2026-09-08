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El crack que llegaría a un grande de la Liga BBVA MX

Los Tigres de la UANL estarían muy cerca de firmar a Emiliano Gómez procedente del Puebla en pleno Torneo Apertura 2026.

Emiliano Gómez Tigres
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

La afición de los Tigres de la UANL puede dormir tranquila el día de hoy y es que están muy cerca de tener nuevo delantero en su equipo. Se trata de Emiliano Gómez, ariete del Puebla quien tendría todo acordado para ser nuevo jugador del cuadro regiomontano en pleno Torneo Apertura 2026.

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De acuerdo a información del periodista César Luis Merlo, las conversaciones entre las tres partes están avanzadas, sin embargo, el reloj ya les juega en contra. La misma fuente señala que los implicados tienen hasta mañana miércoles 9 de septiembre antes de la medianoche para cerrar el trato y así, Gómez se enfile en el equipo felino.

Vucetich lo pedía

No es secreto que el director técnico de los Tigres había solicitado a la directiva un nuevo ofensivo y si se concreta la operación, su deseo se hará realidad. De momento, el “Rey Midas” solo tenía a Rodrigo Aguirre como delantero puro, sin embargo, nombres como los de Diego Lainez, Ozziel Herrera, Diego Sánchez y Juan Brunetta pueden solucionarte el partido en buen día.

Finalmente, el portal especializado Transfermarkt tiene valuado en dos y medio millón de euros a sus 24 años de edad y tiene vínculo con la Franja del Puebla hasta diciembre de 2028, por lo que cualquier club que quiera hacerse de sus servicios tendrá que contactar a la directiva poblana.

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