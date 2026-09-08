Así será el 11 de miedo del América tras la llegada de su último fichaje

El Club América está cerrando el mercado de fichajes de forma extraordinaria luego de que se diera a conocer que, a falta de un anuncio oficial, Iván Tona será el siguiente refuerzo de la institución azulcrema de cara al resto del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Se desploma el America

América entiende que debe reforzar su apartado defensivo luego de que la mayoría de sus fichajes fueran de tres cuartos del campo en adelante. Ante ello, confiaron en Iván Tona como un elemento de lujo toda vez que tuvo una gran temporada pasada con los Xolos de Tijuana.

¿Qué XI puede presentar América con Iván Tona?

La llegada de Iván Tona hace que el Club América tenga más poder en el centro del campo, más específicamente en la zona de contención en donde el mexicano de 26 años de edad llegaría a ser el mediocampista principal, mismo que estaría acompañado del Chiquito Sánchez.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

🚨🦅 ¡NUEVO REFUERZO AMERICANISTA!



Iván Tona llega al América para reforzar el mediocampo de Guillermo Almada.

El contención de 26 años, llega procedente de Xolos. 🇲🇽🔥#America pic.twitter.com/dkZNIuOTg6 — Edgar Morales (@edddgarm) September 8, 2026

Con ello, el sacrificado en el terreno de juego sería nada más y nada menos que Alan Cervantes, quien volvería a la banca. El resto del plantel sería prácticamente el mismo con Luis Ángel Malagón en la portería y con Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez y Christian Borja en la defensa.

En el centro del campo quienes acompañarían a estos dos jugadores serían Alejandro Zendejas por un costado y Brian Rodríguez por el otro, mientras que el 10 sería Carlos Álvarez y, finalmente, el centro delantero se disputaría entre el mexicano Henry Martín y el colombiano Borja.

¿Cuándo y contra quién es el siguiente partido del América?

El próximo partido del Club América será nada más y nada menos que el Clásico Joven cuando se enfrente a la Máquina de Cruz Azul, en duelo correspondiente a la Jornada 8 del torneo Apertura 2026 que se llevará a cabo este sábado, en el Estadio Banorte, a las 21:00 horas.