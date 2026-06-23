El detalle en el gol de Cristiano Ronaldo que pocos vieron: jugada repetida en Portugal

En el inicio del encuentro ante Uzbekistán, Cristiano Ronaldo marcó el primer gol para Portugal y el primero de su autoría en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con una jugada ensayada por el conjunto dirigido por Roberto Martínez, el delantero logró marcar el tanto que le adjudicó el récord del único futbolista en marcar en 6 ediciones distintas de la Copa Mundial de la FIFA.

Ronaldo erra gol ante República Democrática del Congo

El detalle en el tanto marcado por Cristiano ante Uzbekistán es que en el duelo de la primera fecha ante la República del Congo el astro portugués tuvo dos jugadas similares para definir dentro del área y en ambas erró. Con este antecedente previo al gol de hoy, Ronaldo tuvo tiempo para mejorar su puntería y festejó su primer tanto en esta edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Cristiano Ronaldo y un nuevo récord en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con sus dos tantos ante el conjunto de Uzbekistán, Cristiano Ronaldo marcó su presencia en esta justa mundialista tras un flojo comienzo ante la República Democrática del Congo en donde no tuvo mucha participación y los pocos disparos al arco fueron desviados. Ahora, luego de dejar atrás los comentarios y algunas críticas, Ronaldo marcó a los seis minutos de juego ante Uzbekistán tras un excelente pase de Joao Cancelo.

Posteriormente, el segundo tanto del astro portugués llegó gracias un gran contrataque comandado por Bruno Fernández que encontró abierta a la defensa del conjunto asiático y habilitó a Ronaldo que definió esquinado al segundo palo del portero de Uzbekistán. Con estos goles Ronaldo se mete de lleno en la competencia por el título de goleo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tabla liderada actualmente por Lionel Messi con cinco tantos, lo siguen Kylian Mbappé y Erling Halaand con cuatro tantos cada uno. Las grandes estrellas siguen vigentes y lo demuestran en la actual justa mundialista.