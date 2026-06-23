NO es una bicicleta normal: por qué el DT de Austria usa un carrito en los partidos, seguro ni lo imaginas

Austria volvió a quedar en el centro de la escena durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Después de la derrota 2-0 frente a Argentina en Dallas, una imagen del entrenador Ralf Rangnick volvió a llamar la atención entre los fanáticos al viralizarse imágenes suyas de distintos partidos.

Cada vez que su selección debe recorrer grandes distancias en un campo de juego, el técnico alemán aparece movilizándose en un pequeño vehículo eléctrico cerca del banco de suplentes. Muchos creen que se trata de una costumbre extraña o una decisión táctica, pero el motivo por el que usa la bicicleta es completamente diferente. Igualmente, Messi le marcó 2 goles.

La razón por la que Ralf Rangnick usa una bicicleta o carrito eléctrico

El entrenador de Austria atravesaba una recuperación física. Rangnick fue sometido a una cirugía en el tobillo derecho y los médicos le recomendaron limitar las caminatas largas durante los partidos y entrenamientos.

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Por esa razón, comenzó a utilizar un carrito eléctrico y, en algunas ocasiones, también una bicicleta eléctrica para trasladarse dentro de los estadios. La situación se hizo viral durante las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial, cuando fue captado cruzando el campo de juego en pleno entretiempo.

“El carrito de golf era demasiado ancho, así que decidimos usar la bicicleta eléctrica”, explicó el técnico alemán tiempo atrás sobre una escena que rápidamente recorrió las redes sociales.

El sistema de juego que hizo famoso al DT de Austria

Más allá de la curiosidad por el vehículo, Rangnick es reconocido por su influencia táctica en el futbol moderno. El alemán fue uno de los impulsores del gegenpressing, un sistema basado en recuperar la pelota inmediatamente después de perderla. De todas maneras, de nada le sirvió contra Lionel Messi y compañía.

El calendario de Austria en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Miércoles, 17 de junio de 2026 – Fecha 1 – Austria 3-1 Jordania – Estadio Houston (Houston, Estados Unidos) – 23:00 horas — Grupo J

Lunes, 22 de junio de 2026 – Fecha 2 – Argentina 2-0 Austria – Estadio Dallas (Dallas, Estados Unidos) – 11:00 horas — Grupo J

Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – Argelia vs. Austria – Estadio Seattle (Seattle, Estados Unidos) – 20:00 horas — Grupo J

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