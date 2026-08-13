Chivas descarta a estas 2 joyas para su próximo partido porque están lesionados

Chivas ya tiene todo listo para cerrar su participación en la Leagues Cup 2026. Luego de no conseguir victorias en los 90 minutos, el equipo dirigido por Gabriel Milito se quedó sin chances matemáticas de avanzar a los Cuartos de Final. De todos modos, el entrenador confirmó que saldrá a buscar el partido ante Seattle Sounders, aunque contará con dos bajas vitales por lesión.

Durante la conferencia de prensa previo al choque contra el conjunto de la MLS, el timonel argentino confirmó que tanto José Castillo como Daniel Aguirre no estarán presentes en la convocatoria. Ambos estuvieron ausentes en la derrota por la mínima ante FC Dallas y ahora volverán a estar ausentes debido a sus respectivas lesiones.

Qué dijo Milito sobre las bajas de Chivas

“Tenemos que ver, porque tenemos a algunos jugadores que el partido anterior no estuvieron como José Castillo y Daniel Aguirre que sí pudieron participar en el primer partido. Castillo, para mañana esta descartado y Dani Aguirre también. Justamente tengo a Omar a lado mío para ver su evolución porque también terminó tocado del tobillo“, fue lo que explicó el DT en conferencia.

José Castillo es baja en Chivas|Mexsport

Con la Leagues Cup ya fuera de su camino, el propio Milito dejó en claro que buscará dar prioridad a la Liga BBVA MX y a su próximo compromiso por el Apertura 2026: el choque contra Santos Laguna.

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“Es pensar en el partido de mañana y también pensar en el partido con Santos, que es un partido trascendental como cada uno de los partidos que vamos a jugar. Tenemos el entrenamiento de esta tarde para evaluar y tomar la decisión, espero la más acertada, de cara al inicio del partido. Y que la decisión que tomemos, no tenga ningún inconveniente de cara al domingo, que es un partido trascendental para nosotros“, sentenció.

Daniel Aguirre|Chivas

La posible alineación de Chivas para enfrentar a Seattle Sounders

Raúl Rangel; Richard Ledezma, Diego Campillo, Luis Romo, Miguel Gómez, Bryan González; Brian Gutiérrez, Fernando González, Roberto Alvarado, Jordan Carrillo; Armando González.

El encuentro se jugará en Estados Unidos y está estipulado para iniciar a las 20:30 horas (tiempo central de México). Con Chivas ya eliminado, será un partido para probar a nuevos jugadores y alivianar cargas.