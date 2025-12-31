Mateusz sigue sin entrenar en Cruz Azul y así cambió su precio de mercado tras el Apertura 2025

Mateusz Bogusz sigue sin presentarse a entrenar en Cruz Azul durante la pretemporada del Clausura 2026 y ya suma 2 días ausente. El polaco le está metiendo presión a la directiva para que lo deje ir, incluso surgió el rumor de que América estaba interesado en él . Entre dimes y diretes, el precio del mercado del jugador de 24 años disminuyó tras el Apertura 2025.

El polaco tiene actualmente un valor en el mercado de 6 millones de euros (126.4 millones de pesos), muy por debajo de lo que costaba en su última etapa con LAFC. De acuerdo con la plataforma Transfermarkt, Bogusz llegó a alcanzar los 10 millones (210.8 millones de pesos), pero ello fue decreciendo cuando fichó con Cruz Azul .

Mateusz Bogusz decreció su precio en un año, de 10 millones a solo 6 millones de euros.|@x_bogus

El mediocampista arribó a la Noria en enero de 2025 y fue en mayo de ese año que su valor se desplomó a 7.5 millones de euros (más de 158 millones de pesos). La cosa no paró ahí, ya que en diciembre tuvo otro decrecimiento hasta llegar a los 6 millones.

El caso de Mateusz Bogusz con Cruz Azul

MateuszBogusz fue presentado como refuerzo bomba a principios de 2025, pues venía del LAFC de la MLS y en su trayectoria tenía grandes clubes de Europa como Leeds de la Premier League. El polaco firmó hasta diciembre de 2026, con una posible extensión de un año más, pero ello se ha venido abajo con la nueva decisión del jugador.

El futbolista de 24 años le externó a la directiva de la Máquina su deseo de salir ante la falta de minutos, pues su deseo es ser convocado por su selección que competirá en el repechaje para colarse a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Bogusz está replicando lo que hizo su compañero Giorgos Giakoumakis un semestre atrás, cuando no asistió 3 días seguidos a la pretemporada del club, a fin de meter presión para que lo dejaran ir. Cabe mencionar que los representantes del polaco son los mismos que los del griego, por lo que las formas se estarían gestionando por el manager del jugador.