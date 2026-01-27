El ejercicio que podría reemplazar un día de gimnasio... pero solo si lo haces de esta manera

Si tu propósito de este año es ponerte fit, pero eres de las personas que les da vergüenza ir al gimnasio o simplemente no tiene tiempo para ir a uno, existe un ejercicio que podría reemplazarlo, pero siempre y cuando lo hagas de cierta manera, a fin de quemar grasa y fortalecer algunos músculos.

El caminar todos los días es el ejercicio que puedes hacer si no quieres ir al gimnasio, siempre y cuando lo hagas durante 30 minutos a una velocidad de 5 km/h y sin pausas. Un plus a ello y que te ayudaría a quemar rápidamente grasa es hacerlo en terrenos o caminos inclinados. Conoce el tiempo que debes durar en posición plancha, según tu edad.

La caminata puede sustituir el ejercicio de un día de gym, siempre y cuando sean mínimo 30 minutos sin parar.|Unsplash

La caminata trae grandes beneficios, como lo es la quema calórica y el fortalecimiento de varios músculos, como lo son los glúteos, isquiotibiales y pantorrilla. Este ejercicio es ideal para todas las edades, desde niños hasta adultos mayores, ya que no hay impacto en las articulaciones, como lo sería el salir a correr, de acuerdo con un artículo de Runner's World.

Caminar y sus grandes beneficios para la salud

El salir a caminar durante 30 minutos al día no solo ayuda a las personas a cumplir sus objetivos con bajar de peso, ni la tonificación de músculos, sino también atrae grandes beneficios para la salud del ser humano, entre ellas la más importante es el fortalecimiento del corazón, así como para:



Mejorar el estreñimiento

el estreñimiento Previene la diabetes

la diabetes Aumenta los niveles de vitamina D

los niveles de vitamina D Reduce la hinchazón

la hinchazón Mejora la postura corporal

la postura corporal Reduce el riesgo de padecer enfermedades crónicas

La caminata también ayuda a las personas a liberar el estrés y combatir la ansiedad. Con este ejercicio ya no tendrás pretextos de que no tienes tiempo de ir a gym, pues puedes suplirlo en tu día en día, en lugar de ir al trabajo en coche, opta por recorrer las calles a pie.