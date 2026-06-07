El ENORME problema que tiene la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La cuenta regresiva ha terminado y la emoción está a tope, pero no todo es miel sobre hojuelas para el equipo dirigido por Javier "Vasco" Aguirre.

De cara al arranque del torneo deportivo más importante del planeta, la Selección Mexicana enfrenta un enorme, la falta de experiencia goleadora en el máximo escenario.

De los 26 jugadores convocados por el estratega nacional, la cuota de goles en Copas del Mundo es prácticamente nula. Aguirre confía ciegamente en su arsenal ofensivo y llamó a cinco delanteros para esta misión: Raúl Jiménez (Fulham), Guillermo "Memote" Martínez (Pumas), Santiago Giménez (AC Milan), Armando "Hormiga" González (Chivas) y Julián Quiñones. Sin embargo, el gran reto es que para muchos de ellos esta será su primera justa internacional, lo que genera dudas sobre quién será el encargado de cargar con el peso ofensivo del equipo.

El enorme problema de Javier Aguirre es que el mediocampista Luis Chávez es el único de los 26 seleccionados que ha logrado anotar en un Mundial (gracias a su golazo de tiro libre en Qatar 2022). La responsabilidad para los atacantes de romper esta estadística será gigantesca.

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Raúl Jiménez ha jugado en tres Copas del Mundo: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022

El caso que más enciende las alarmas en el ataque azteca es el del "Lobo de Tepeji". A pesar de su calidad probada en Europa y su jerarquía en el vestidor, Raúl Jiménez arrastra un fantasma pesado, en sus tres participaciones mundialistas previas nunca ha logrado anotar un solo gol. A pesar de esta sequía en la máxima justa, todo pinta para que sea el delantero titular con México.

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No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

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El imponente Estadio Ciudad de México hará historia al ser el primer recinto en recibir tres inauguraciones de una justa mundialista. México, como país anfitrión, abrirá la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante la Selección de Sudáfrica el próximo jueves 11 de junio, en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

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