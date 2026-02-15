El equipo de la MLS que prepara un BOMBAZO por Robert Lewandowski

El mercado internacional vuelve a colocar a Robert Lewandowski en el centro de la escena. De acuerdo con reportes recientes de medios deportivos europeos y estadounidenses, el Chicago Fire ha intensificado sus gestiones para intentar fichar al delantero del FC Barcelona de cara a la próxima temporada.

El club de la Major League Soccer habría presentado una propuesta formal por dos años, con un salario competitivo y un rol central dentro del proyecto deportivo. La intención no sería únicamente reforzar el ataque, sino convertir al internacional polaco en el rostro visible de una nueva etapa institucional. Según la información publicada, dirigentes del Fire, encabezados por su entrenador y directivos deportivos, mantuvieron contactos directos con el entorno del jugador para explorar su disposición a dar el salto al fútbol estadounidense.

Te podría interesar: Anthony Martial, trasladado en ambulancia con pronóstico delicado en Rayados de Monterrey

La franquicia de Chicago busca dar un golpe de efecto en la MLS, una liga que en los últimos años ha elevado su perfil internacional con la llegada de figuras de primer nivel. En ese contexto, Lewandowski representaría no solo experiencia y jerarquía, sino también impacto mediático y liderazgo dentro del vestuario. Incluso se ha mencionado que el proyecto contempla su papel como embajador del club a mediano plazo, especialmente con planes de crecimiento estructural en marcha.

Sin embargo, el goleador de 37 años mantiene como prioridad continuar en Barcelona. Aunque su contrato se extiende hasta 2026, su futuro dependerá en parte de decisiones institucionales y deportivas dentro del club catalán. Diversos medios señalan que Lewandowski estaría dispuesto a escuchar una eventual renovación, incluso bajo nuevas condiciones económicas, siempre que el proyecto siga siendo competitivo.

Te podría interesar: ¡OFICIAL! Los Dodgers extienden el contrato de estas dos ESTRELLAS