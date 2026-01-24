El ex de América que le compite al tú por tú a Cristiano Ronaldo en Arabia (no, no es Julián Quiñones)

Roger Martínez es quien le compite al tú por tú a Cristiano Ronaldo en la Liga de Arabia Saudita, pues está a 2 goles de alcanzarlo en la tabla por el campeonato de goleo. El ex de América registra 14 tantos en 16 partidos disputados, mientras que el portugués 16. Cabe destacar que Julián Quiñones también está en la pelea tras marcar recientemente un doblete.

El futbolista de 31 años tienes una Temporada 2025-2026 de ensueño, al igual que su equipo, pues se ubican en la quinta posición con 35 puntos, 2 unidades menos que el club donde juega el “Comandante”, quien junto a Portugal inaugurarán el Estadio Banorte (antes Azteca) a finales de marzo.

Roger Martínez está a 2 goles de alcanzar a Cristiano Ronaldo en la tabla de goleo de Arabia Saudita.|@rogermartinez94

Martínez no es el único examericanista que busca superar a CR7, pues en la misma liga también juega Julián Quiñones, quien en un año se consagró bicampeón con las Águilas y actualmente suma 15 goles en la Liga Saudí.

Roger Martínez y su paso por América

El colombiano llegó al América en verano de 2018 con bombo y platillo, pues provenía del Villarreal de España. Rápidamente, se ganó un lugar en el 11 y un semestre después conquistó su primer título al vencer a Cruz Azul en la Gran Final de la Liga BBVA MX.

Roger vivió su mejor momento con el conjunto de Coapa entre 2018 y 2019, cuando conquistó otros 2 trofeos, como lo fueron la Concachampions y una Copa MX. Se marchó en verano de 2023, previo al Torneo de Apertura de ese año, cuando el club ganó al hilo 3 campeonatos de liga.

El delantero se marchó a Racing, donde estuvo poco más un año y conquistó un título. Arribó a Arabia Saudita a principios de 2025. De acuerdo con la plataforma BeSoccer, el colombiano suma 21 goles en 42 partidos disputados, 39 de ellos como titular.