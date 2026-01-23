Jugó en América, su precio subió muchísimo cuando salió y hoy es rival de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo hoy en día tiene un rival muy complicado en la Liga de Arabia Saudita, pues Julián Quiñones le pisa los talones en el camino hacia el título de goleo, luego de marcar un doblete recientemente . El delantero que jugó en América está viviendo un gran momento, pues además de estar entre los mejores “killers del área”, su precio subió muchísimo después de irse de México.

El seleccionado mexicano suma 15 goles en 16 encuentros disputados, uno menos que el “Comandante” que lidera la tabla. Quiñones ha tenido una buena temporada, pues ha marcado en sus últimos 6 partidos, en búsqueda de arrebatarle el campeonato a CR7, quien junto a Portugal enfrentarán a Julián y la Selección Nacional en el partido de la reinauguración del Estadio Banorte (antes Azteca).

Julián Quiñones está a un gol de igualar al portugués en la tabla de goleo de Arabia Saudita.|@julianquinones33

La Liga de Arabia Saudita apenas va a la mitad, por lo que falta mucho trecho por recorrer y muy temprano para pronosticar si Julián podrá arrebatarle el campeonato de goleo a Cristiano Ronaldo. Hasta el momento, solo está a un tanto de igualarlo.

El precio actual de Julián Quiñones en Arabia Saudita

El nacionalizado mexicano nació en Colombia, pero desde muy joven se mudó al país azteca para culminar su formación como futbolista en Tigres. Pasó por varios equipos de la Liga BBVA MX, hasta que recayó en el Atlas, club en el que ya es parte de la historia al lograr un bicampeonato tras más de 70 años sin ningún título.

https://x.com/AztecaDeportes/status/2014423335937945871?s=20

Ello le valió para ser fichado con el América, donde volvió a tocar a gloria, no una, sino 2 veces en su primer par de torneos como jugador azulcrema. Con las Águilas solo permaneció un año, pues en verano de 2024 salió del club con un precio de 10 millones de euros (más de 205 millones de pesos), según Transfermarkt.

El futbolista de 28 años llegó a mediados de 2024 a Al-Qadsiah, donde tuvo una disminución de 1 millón de euros al término de su primer semestre. Ahora, en enero de 2026, su valor en el mercado subió como la espuma al estar tasado en 12 millones de euros (más de 246 millones de pesos).