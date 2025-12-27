El ex de Cruz Azul que rechazó jugar en Europa por no hablar el idioma

Julio César Domínguez, mejor conocido como “Cata” es el exjugador de Cruz Azul que rechazó ir a Europa por no hablar el idioma de cada país, aunado a que tenía a sus 2 hijos pequeños. El defensa tuvo la oportunidad que todo futbolista sueña, pero la rechazó para seguir en la Máquina, al igual que la de formar parte de los Rayados de Monterrey .

“Cata” hizo esta revelación en el podcast de El Reportero y explicó sus motivos, pues mientras jugaba en el conjunto de la Noria recibió 2 propuestas formales para jugar en Ucrania y Turquía. En cambio, decidió renovar con Cruz Azul, equipo con el que sueña retirarse .

“Cata” rechazó la propuesta de emigrar al futbol de Ucrania y de Turquía.|@catadominguez04

“Eran lugares donde no hablábamos el mismo idioma, ya tenía a mis 2 hijos y tomé la opción de renovar [en Cruz Azul]. Yo no quise [ir] por mis hijos que ya tenía, por los lugares que eran”, declaró el ahora futbolista del Atlético de San Luis.

Domínguez indicó que, si la propuesta hubiera llegado de España o Portugal, tal vez su respuesta fuera otra, debido a que no hay tantos contrastes culturales y es el mismo idioma o tiene un parecido, como es el portugués.

Las propuestas que rechazó “Cata” Domínguez para coronarse con Cruz Azul

El defensa indicó en la entrevista que después de recibir las ofertas del viejo continente, también tuvo la oportunidad de ir a Chivas, pero por temas contractuales no se llegó a ningún puerto, por lo que renovó con el conjunto de la Noria.

Julio César aclaró que otra de las razones del porqué nunca se fue de la Máquina es porque tenía el objetivo de salir campeón de la Liga BBVA MX, lo cual pudo conseguir cuando el club ganó el Torneo Guardianes 2021 al vencer a Santos Laguna.

El futbolista de 38 años estuvo en Cruz Azul durante 17 años y fue en el Apertura 2023 que el club no le renovó, por lo que por primera vez tuvo que buscar nuevo equipo y recayó en Atlético de San Luis, donde actualmente juega.