El FBI y la FIFA catalogaron el Argentina vs Inglaterra como un partido de alto riesgo: esta es la historia detrás

La previa de la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Argentina e Inglaterra sumó un detalle especial que pone en alerta a todos los aficionados que concurrirán al Estadio Atlanta a ver el encuentro. La Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos (FBI) y las autoridades de la FIFA emitieron alertas de seguridad de cara al compromiso y lo catalogaron de manera oficial como un espectáculo deportivo de muy alto riesgo.

Las alertas decretadas por el FBI y la FIFA radican en el trasfondo político, social e histórico que arrastran los duelos futbolísticos entre Argentina e Inglaterra, que ahora volverán a verse las caras. Esta rivalidad tan fuerte se acentuó en la México 1986, cuatro años después de la guerra de Malvinas entre ingleses y argentinos, que tuvo lugar en el Atlántico Sur en el año 1982.

A tan pocos años del conflicto bélico, ambos países se volvieron a enfrentar, pero esta vez dentro de un campo de juego. Durante el duelo en 1986 se registraron peleas y golpes de puño entre fanáticos de las dos parcialidades. Estos enfrentamientos entre facciones de hinchas organizados se repitieron nuevamente en los cruces directos de las citas mundialistas de Francia 1998 y Corea-Japón 2002. Por lo tanto, ante estos antecedentes previos, las autoridades pertinentes tomaron cartas en el asunto.

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Argentina vs Inglaterra, un duelo histórico en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Saliendo de las polémicas e historias que rodean a este duelo entre el combinado albiceleste y el conjunto británico, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá confirmada la final una vez que finalice este encuentro.

España ya está a la espera de conocer su rival para que quede todo definido de cara al gran partido por el trofeo del mundo que se llevará a cabo el próximo domingo en Nueva York.