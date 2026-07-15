Qué pasa si Messi y Mbappé empatan en goles: a quién le dan la Bota de Oro del Mundial 2026

La pelea por la Bota de Oro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está más cerrada que nunca. Lionel Messi y Kylian Mbappé comparten el liderato de la tabla de goleadores con ocho anotaciones cada uno y, a medida que el torneo entra en su etapa decisiva, crece la expectativa por saber quién terminará quedándose con el reconocimiento individual.

Aunque muchos aficionados creen que el premio podría compartirse en caso de empate, el reglamento de la FIFA establece una serie de criterios de desempate para determinar a un único ganador.

|EFE

Qué pasa si Messi y Mbappé empatan en la Bota de Oro del Mundial 2026

Si ambos futbolistas finalizan el torneo con la misma cantidad de goles, el primer criterio que se toma en cuenta son las asistencias realizadas durante la competencia.

Actualmente, Mbappé tiene ventaja en este apartado, ya que acumula tres asistencias, mientras que Messi registra dos. En caso de que la igualdad continúe, la FIFA analiza otro factor clave: los minutos disputados.

El jugador que haya necesitado menos tiempo en cancha para alcanzar sus cifras ofensivas será quien se quede con la Bota de Oro. Si después de revisar goles, asistencias y minutos jugados todavía persiste el empate, entra en juego un tercer criterio: la cantidad de goles anotados en jugada.

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En este apartado no se consideran los tantos convertidos desde el punto penal. Por ello, cada anotación puede resultar decisiva en la definición final del premio.

Mientras Mbappé ya concluyó su participación tras la eliminación de Francia, Messi todavía tiene la posibilidad de ampliar su ventaja en las semifinales ante Inglaterra y, eventualmente, en una final.

Detrás de ambos aparecen jugadores como Harry Kane y Jude Bellingham, con seis goles, aunque la lucha por el reconocimiento parece concentrarse principalmente entre la estrella argentina y el capitán francés. Con el desenlace del torneo cada vez más cerca, la carrera por la Bota de Oro promete mantenerse abierta hasta los últimos minutos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 France’s Kylian Mbappe celebrates scoring their first goal as Argentina’s Lionel Messi looks dejected REUTERS/Kai Pfaffenbach|KAI PFAFFENBACH/REUTERS

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